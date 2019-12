Belügyminisztérium: az életünkbe kerülhet a közlekedési szabályok be nem tartása és a sietség

• Fotó: Pinti Attila

„44 közúti baleset, 19 halott személy és 33 súlyos sérült... csak az elmúlt 48 órában! Ez nagyon sok, rendkívül sok!

Kérjük, értsék meg, hogy a közlekedési szabályok be nem tartása az életükbe kerülhet!

És még valamit értsenek meg - ünnepek jövőre is lesznek... két év múlva is... 10 év múlva is... 50 év múlva is. Ne siessenek, mert az az egy óra, amit úgy gondolnak, hogy a sietséggel nyernek, az életükbe kerülhet! Ha épp vezetsz, és ezt az üzenetet olvasod, kapcsold ki azonnal a telefonod... balesetet kockáztatsz! Ha utas vagy, olvasd fel hangosan az üzenetet, hogy hallja a sofőr is!” – üzente a tárca a közösségi hálón.

A belügyminisztérum ugyanakkor köszönetet mond a közlekedési rendőröknek és a tűzoltóknak, akik emberfeletti erőfeszítéseket tesznek a roncsok közé szorult személyek kimentésére.

