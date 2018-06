Bekukkantó az új udvarhelyi szociális lakásokba

Kifüggesztették csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán az újonnan épült csereháti szociális lakások igénylőinek pontrendszer szerinti rangsorolását. A tömbházakat szeptember végére le is festik, beköltözni azonban csak később lehet, ugyanis a gáz- és villanyszerelési munkálatok valószínűleg csak egy hónappal később fejeződnek be.

• Fotó: Barabás Ákos

A közeljövőben elkezdődik az ifjúsági lakások újraértékelésére is, ami azt jelenti, hogy felülvizsgálják, megfelelnek-e a bérlők a kritériumoknak. Erre azért van szükség, mert előfordult, hogy a bérlő be sem költözött az igényelt lakásba, míg mások arra várnak, hogy hozzájuthassanak – jegyezte meg az alpolgármester. Tehát

Újabb ANL-lakások?



48 új ANL-lakás építése is tervben van, ehhez a csereháti apácarend épülete mögötti telket szemelték ki, ugyanakkor az Árpád téri szociális lakások számát is bővítenék. Az Urbana Rt.-től átvették a város különböző részein lévő, mintegy 270 állami lakás adminisztrálását, ezeket is ellenőrzik, kilakoltatásokra is sor kerülhet. Ugyanakkor a városi kórház fertőzőosztályának épületét lebontják, a megüresedett, kibővített telken pedig ugyancsak 48 szolgálati lakást építenek.