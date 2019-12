Bejelentették a jövő évi Vibe fesztivál első fellépőit

Archív • Fotó: Haáz Vince

„Úgy gondoltuk, hogy a gyergyói együttesnek mindenképp a Vibe fesztiválon a helye, mert most már nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon is az egyik legnépszerűbb zenekarként tartják számon. Rengetegen kérték, hogy hívjuk meg őket, körülbelül tíz emberből nyolc” – fogalmazott Polacsek Péter.

illetve Facebookon és Instagramon többször is kikérték a Vibe-közösség véleményét. A koordinátor példaként említette a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company zenekart, amely eddig nem lépett fel a rendezvényen, és most nagyon sokan kérték a fiúbandát.

Bejelentette szerdán első fellépőit a Vibe fesztivál: július 2–5. között a Maros-parton lép színpadra a Punnany Massif, a Bagossy Brothers Company, a Kowalsky meg a Vega, a Follow The Flow, az Ivan & The Parazol, az AK26, a Konyha, a BSW, a Soulwave, a Sub Bass Monster.

Kifejtette, a Kowalsky meg a Vega zenekart nagyon szerették volna meghívni a jövő évi fesztiválra, ugyanis az idei kiadáson az énekes egészségi gondjai miatt végül a Tankcsapda lépett fel helyette. A magyarországi banda meghívását is sokan kérték, főként marosvásárhelyiek. Ezenkívül lesz még egy alternatívrock-vonal, amelyet többek között a Vibe-on először fellépő Ivan & The Parazol, illetve a feltörekvő Konyha zenekar képvisel.

Idén is fellépnek hiphopelőadók, mint a most bejelentett AK26, ugyanakkor januárban nemzetközi előadókat is bejelentenek. A marosvásárhelyi fesztiválra 189 lejért lehet bérletet váltani, a karácsonyi doboz pedig a belépőn kívül Vibe-ajándékokat is tartalmaz ugyanabban az árban.

Tavaly a Maros-parti rendezvény négy napján 33 870-en vettek részt, idén csaknem 15 ezerrel többen buliztak a fesztiválon, összesen 48 760-an. A szervezők minden várakozását felülmúlta a látogatók száma, ezért

jövő évben minden infrastruktúrát növelnének.

„Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis a területünk óriási, és az eddigi években csak elkerítettünk egy részt belőle, tehát van hová terjeszkednünk. A fesztiválhelyszín ugyanaz marad, csak nagyobbak lesznek a távolságok a színpadok között” – részletezte Polacsek Péter.