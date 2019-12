Beindították a hóágyúkat Sugásfürdőn

Archív • Fotó: Sepsi Rekreatív

A hóágyúkat már három hete felszerelték, de az időjárás nem tette lehetővé, hogy korábban beindítsák, így azok csak két napja működnek, amióta a hőmérséklet fagypont alá süllyedt.

Abban bíznak, hogy már hétvégéig legalább negyven centiméteres havat tudnak biztosítania, és a pálya alkalmas lesz a sízésre.

Egyelőre csak a 250 méter hosszú, 65 méter szintkülönbségű, közepes nehézségű kis pályát nyitják meg. A kétszer ekkora nagy pálya beindításához még nem megfelelők a körülmények.

Háromszéken általában időjárás- és csapadékfüggő a sízés, ha tartósan plusz fokok vannak, a műhó is elolvad. Ezzel egy időben a belvárosi korcsolyapálya előkészítése is zajlik, a hétvégére ott is kialakítják a mintegy tíz centiméter vastagságú, korcsolyázásra alkalmas jeget.