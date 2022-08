„Egy kenyéren vagyunk, egy a sorsunk”

Maros megye most is kitett magáért, a gazdák és gazdaegyesületek búzát adományoztak a magyarok kenyeréhez

Nem könnyű az idei esztendő, és még nem lehet tudni, mi van hátra, de a nehézségek ellenére is termett annyi búza, hogy mindenkinek jusson kenyér az asztalára – fogalmazott Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezetének elnöke, hozzátéve, hogy a hosszú aszály ellenére annyi kukorica és napraforgó termett, hogy az állatoknak is lesz mit enniük. Vincze Loránt európai parlamenti képviselő köszönetet mondott a gazdáknak, hogy a rászorulókra is gondolnak, és adományaiknak köszönhetően nekik is meglesz a mindennapi kenyerük a következő hónapokban. „Az előttünk álló nehéz időkben meg kell erősítenünk közösségeinket.