Befejeznék a csíkszeredai Kós Károly-iskola műhelyének építését

Rossz képet fest a félbehagyott építkezés a taplocai iskolaközpontban. Ez változhat, ha nyer a tanműhelyépítési pályázat • Fotó: Gábos Albin

Elkészültek a műszaki tervek a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola új tanműhelyének felépítésére, és a pályázatot is benyújtották már európai uniós finanszírozásra. Dósa Eszter, a csíkszeredai polgármesteri hivatal Európai Integrációs és Projektmenedzsment Irodájának vezetője érdeklődésünkre elmondta, a pályázat benyújtását követően pontosításokra volt még szükség, ezért kellett módosítani a dokumentációt. A szükséges változtatásokról az önkormányzati képviselők hétfői rendkívüli ülésükön döntöttek. Amennyiben az uniós pályázatot pozitívan bírálják el, akkor

A műhelyek mellett öltözőket, vizesblokkokat, raktárhelyiségeket és tanári irodákat is kialakítanának. A projekt becsült értéke 6,247 millió lej.

Most lehetőség nyílt a beruházás befejezésére, az elképzelések szerint a közel 900 négyzetméteres épületben négy, teljesen felszerelt tanműhely kapna helyet:

Szén János, a Kós Károly-iskola igazgatója a helyszínen jártunkkor elmondta, a műhelyépület nagy előrelépést jelentene a szakoktatásban, az oktatás minőségének javításában. „Szükségünk van tágasabb és jobban felszerelt tanműhelyekre, ezzel a megalapozott indokkal indult el annak idején, 2007-ben is a beruházás, ami azonban időközben abbamaradt” – jegyezte meg a tanintézet vezetője. Hozzátette, a beruházás folytatásához a tervező az iskola vezetésének véleményét is kikérte, hogy a már meglévő alapra hogyan tervezzék, milyen beosztásban helyezzék el a műhelyeket.

Jelenleg egyébként 460 diákja van a szakközépiskolának, akik építőipari, környezetvédelmi, víz-gáz szerelői és ács-asztalos szakterületeken tanulnak. Az iskolaigazgató a többi félbemaradt munkákról is szót ejtett, mint hangsúlyozta, az osztálytermekben is szűkösen férnek, így a megkezdett iskolaépület befejezésének is nagyon örülnének, hasonlóan a szintén elkezdett tornaterem felépítésének.