Becsomagolt mindennapink

A Harmopan kenyéripari vállalat üzleteiben az előírás nyújtotta mindkét lehetőséget alkalmazzák. Mint Albert László igazgató a Székelyhonnak kifejtette, azokban az üzletekben, ahol nagyobb a forgalom és eddig is legalább két alkalmazott volt, most 13 óráig, amíg az időseknek kijárási lehetőségük van, ketten szolgálják ki a vásárlókat. Egyikük a friss pékárut adja, másikuk a pénzt veszi el. A többi üzletben, ahol csak egy alkalmazott van, előre becsomagolják a kenyeret.

Fejtörést okozó intézkedés

Hozzátette, ez az intézkedés, miszerint a kenyeret be kell csomagolni, elég sok fejtörést okozott: elsősorban többletköltséggel jár, ami a cég esetében hat számjegyű. Hiszen idő- és emberigényes előre becsomagolni a termékeket. Másodsorban még nem tudni, hogyan fognak reagálni a vásárlók erre a változtatásra.

„Vannak, akik csak negyed kenyeret vettek és szerették, hogy a friss, illatos kenyeret vitték haza mindennap. Most meg kell várnunk, hogy a kenyér kihűljön, hogy szeletelhessük és csomagolhassuk. Negyedet nem csomagolunk, csak felet, így lehet, hogy mindez elégedetlenséghez vezet.

A csomagolt kenyér már nem ugyanazt az érzést közvetíti a vásárlónak”

– fogalmazott Albert László. Elmondta továbbá, hogy a Hargita megyei fogyasztóvédelmi hivataltól kaptak egy átiratot, amelyben könnyítésként leírják, hogy egyszerű zacskóba is lehet csomagolni a kenyeret, nem kell feltétlenül tájékoztató felirattal rendelkeznie. De kötelező lezárni a zacskót. Megjegyezte ugyanakkor, hogy például Brassó megyében még nem hoztak a kenyér bezacskózására vonatkozó intézkedést.

Lehetséges az áremelés

Érdeklődésünkre Albert László elmondta, hogy jelenleg

átlagos a kenyér iránti kereslet, voltak kiugrások, de most már ez nincs, sőt azt tapasztalják, hogy mintha kevesebb kenyér fogyna.

Arra is számítanak, hogy az elkövetkező napokban némiképp csökkenni fog a kereslet, hiszen a húsvéti ünnepekre faluhelyen többen sütnek maguknak, a rokonságnak, szomszédoknak kenyeret, így az üzletit kevésbé fogják venni.

Rákérdeztünk, hogy a többletkiadások miatt terveznek-e emelni a termékek árán. Az igazgató elmondta, náluk a profit banikból jön össze, minden előre be nem tervezett változtatás, kiadás gondot okoz, és most az is nyugtalanító, hogy nem tudni, meddig fog tartani a jelenlegi állapot. „Amíg tudjuk, tartjuk a jelenlegi árakat. Figyelemmel követjük a vásárlók visszajelzéseit és azt is, hogy a kormány milyen intézkedéseket hoz.”

Egyszerű volt az átállás

A Maros megyei Eldi pékség minden üzletében előre becsomagolt és felszeletelt kenyeret forgalmaznak a hét eleje óta. Kabai Csaba, a pékség képviselője a Székelyhonnak úgy nyilatkozott, náluk nem okozott különösebb fennakadást a prefektusi utasítás, hiszen több nagy üzletben is forgalmazták termékeiket, és ott eddig is mindent be kellett csomagolni. Megvolt tehát a gépsor, így viszonylag egyszerűen tudták teljesíteni a kérést.

Kabai Csaba arról számolt be, hogy Maros megyében a kenyeret kötelező tájékoztató felirattal ellátott zacskóba tenni, ami azt jelenti, hogy a tasakon rajta kell legyen a termék megnevezése, összetétele, energiaértéke.

„Nekünk már voltak ilyen zacskóink, de gyorsan rendeltünk még, hiszen nem voltunk erre felkészülve, hogy egyszerre minden terméket be kell csomagolni. Aki nem tudta megoldani, az öntapadó matricát ragaszthat a zacskóra, és azon tüntetheti fel a fontos adatokat.

Az eladók és a vásárlók biztonsága érdekében üzleteinkben elválasztó ablakokat is felszereltünk, hogy minél kevesebbet érintkezzen a vásárló és az eladó.

Bankkártyával lehet fizetni mindenhol, így próbáljuk elkerülni a készpénz használatát.” Azt is megtudtuk, hogy az üzletekben a péktermékek mellett nagyon keresik még a finomlisztet és a puliszkalisztet, ezekből igyekeznek mindenhol megfelelő mennyiséget biztosítani.

Az alapanyag-ellátásban nincs semmilyen fennakadás,

így Kabai Csaba szerint zökkenőmentes lesz a mindennapi betevő biztosítása.