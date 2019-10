„Bozgorozás”: mindent féltenek, amihez a romániai magyaroknak közük lehet

A labdarúgó másodosztály nem kívánt velejárójaként az FK Csíkszereda szurkolóinak kényszerűen el kell viselniük azt is, hogy az ellenfelek szurkolói már nemcsak idegenben, hanem a hazai mérkőzések alatt is magyarellenes rigmusokkal gyalázzák őket.

Magyarokat gyalázó Rapid-szurkolók a csíkszeredai városi stadion kerítésén túl • Fotó: Pinti Attila

A Kolozsvári Universitatea után a Bukaresti Rapid drukkerei is „bozgorozással” (ami magyarul hazátlanokat jelent) töltötték idejüket az FK Csíkszereda elleni mérkőzés alatt. Hallván mindezt, adódik a kérdés, milyen lehetősége van a csíkszeredai labdarúgóklubnak, hogy kivédje az ilyen megnyilvánulásokat.

Már a bajnokság kezdetén jeleztem a Román Labdarúgó-szövetség elnökének, hogy várhatóan magyarellenes megnyilvánulások lesznek a meccseinken, s felkértem, hogy tegyen ez ellen. Azt a választ kaptam, hogy az érvényben lévő szabályzat lehetőséget ad arra, hogy ez ellen fellépjenek. Továbbá azt is, hogy egyéb jogi utat is keresnek a probléma megoldására

– nyilatkozta megkeresésünkre Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke, majd konkrét példákkal folytatta.

„Időközben az események nem várt fordulatot vetek, mert a magyarellenes megnyilvánulások sokkal hangsúlyosabbak voltak, mint amire számítottunk. Például megtudtuk, hogy a Kolozsvári U vezetőségének kapcsolódási pontja a szurkolókkal – ha már nem tudnak feljutó csapatot összeállítani –, hogy együtt védjék Erdélyt a magyaroktól. Ezek a magyarellenes megnyilvánulások hozzájárultak ahhoz is, hogy a román nemzeti válogatottnak az egyik sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőjét zárt kapuk előtt kellett játszania Norvégia ellen, amelyre végül gyermekeket hívtak meg.

Itt zárójelben megjegyzem: a televízióban nem hallatszott ugyan, de akik ott voltak, mesélték, hogy a gyermekek is magyarellenes rigmusokat kiabáltak, ezt azonban az érintettek ügyesen elhallgatták”

– magyarázta Szondy.

Az elnök szerint amennyiben a Krajovai U – Budapesti Honvéd Európa Liga-selejtező mérkőzés eseményeit is figyelembe vesszük (ott a magyarellenes rigmusokon túl a játékvezetőt is bántalmazták a helyi ultrák), lassan összeáll egy olyan kritikus helyzet, amely „számomra egyértelműen azt jelzi, hogy ha valami nem történik, akkor csak rosszabb lesz, mert aki büntetlenül kiabálhat, az előbb utóbb dobálózni is fog”.

A hétvégi FK–Rapid bajnoki találkozón már konkrét lépéseket is tett a csíkszeredai labdarúgóklub azért, hogy az idegenből érkező, ismerten magyarellenes szurkolókat távol tartsa a stadiontól. Igaz, ehhez arra is szükség volt, hogy a megengedett 75 szurkoló helyett közel 300 kérjen jegyet a meccsre.

„Minket a szabályzat arra kötelez, hogy a meglévő helyeink öt százalékát biztosítsuk a vendégszurkolóknak, ez esetünkben 75 hely. Ők azonban háromszázat szerettek volna, mi viszont, elutasítva a várható magyarellenes megnyilvánulásokat, nem egyeztünk ebbe bele. Így a pályán kívülről tették mindezt.

A mérkőzés megfigyelője is hallotta mindezt, ám azzal a mondvacsinált indokkal nem írta be a mérkőzésről szóló jelentésbe, hogy az a stadionon kívülről hallatszik.

Egy forró hangvételű vitában a Rapid vezetőjének is kihangsúlyoztam, hogy ezt mi Csíkszeredában nem toleráljuk. Rákérdeztem, hogy a mi szurkolóink mivel bántották a Rapidot vagy a román nemzetet? Mire az elnök bocsánatkérően elismerte: szinte sokkot kapott attól, hogy az ő csapatát szurkolóink a találkozó végén megtapsolták. Legyen világos mindenki számára, hogy mi nem fogjuk hagyni, hogy valaki bejöjjön a mi udvarunkra, hogy ott minket szidjon” – húzta alá.

A várható fordulat

Szondy már várható következményekről is beszámolt a Székelyhonnak. Mint jelezte, a Román Labdarúgó-szövetség tett egy fontos lépést: összehívott egy minisztériumok közti bizottságot, amelyen részt vett a rendőrség és a csendőrség is, és megszületett egy munkaanyag, amit a parlament elé fognak terjeszteni.

A terv, hogy a rasszista, kirekesztő megnyilvánulások szerzőit sokkal drasztikusabban fogják büntetni, akár börtönbüntetést is kaphatnak.

„Egyébiránt legutóbbi idegenbeli meccsünkön, a Daco Getica pályáján magyarellenes dalokat játszottak teljes hangerővel a mérkőzés napján már reggel kilenctől a meccs kezdéséig, délután három óráig. A környéken lakó több ezer ember »örülhetett« egész nap, hogy érkezik Bukarestbe az a csíkszeredai csapat, amelytől félteni kell Erdélyt. Már csak azon kell elgondolkodnunk, hogy tavasszal, a Daco Getica csíkszeredai találkozója előtt milyen Bukarestet-féltő énekeket tudunk kitalálni, mert ha ők annyira féltik Erdélyt, akkor nekünk is illene mindezt viszonoznunk. Ahogy elnéztem, van is, amit félteni Bukaresten” – zárta epésen a csíkszeredai klub első embere.