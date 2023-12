„Bevették” Sepsiszentgyörgyöt a motoros Mikulások

Rénszarvasszán helyett díszes, csillogó-villogó vasparipákkal szállta meg a várost és a környékbeli falvakat december 5-én nagyjából ötven Mikulás. A motorosok idén a legkisebbeket és a legidősebbeket is meglepték.

A társaság öt csapatra oszlott és már reggel 8-kor izzították a motorokat, hogy karácsonyi dalok kíséretében útnak indulhassanak Kilyénbe, Szotyorba, Kökösbe, Lécfalvára, Szépmezőre és Rétyre, de jutott csomag Hetére és Árapatakára is, sőt,

a sepsiszentgyörgyi óvodákon túl a speciális iskola közösségéhez, a megyei sürgősségi kórházban fekvő gyerekekhez, de még az idősek otthonának lakóihoz is elértek.

Idén ötödik alkalommal szerveztek motoros Mikulásjárást, amelynek élén Márk János, a Független Motorosok Egyesületének elnöke áll, maga mögött tudva egy megingathatatlan közösséget olyan tagokkal, akik minden évben aktívan részt vesznek a megmozduláson, és olyanokkal, akik menet közben csatlakoznak be. Idén további tíz „külsőssel” bővült a kör, így

Isten próbára tett minket, de mindig túl lettünk mindenen, és ezután is túl leszünk. A Mikulás soha nem áll meg, a gyerekekért mindig ott leszünk”

– fogalmazott Costi, a kovásznai motoros Mikulásjárás szervezője. A fürdővárosi csapat már a kezdetektől fogva szorosan együttműködik a sepsiszentgyörgyiekkel, ezért az évek során nem csak az anyagi akadályokat kellett közösen leküzdeniük, hanem az állandóan változó időjárási viszontagságokban is vállvetve végezték el a munkát:

motoroztak már hóban, esőben, szélben, sárban és mínusz tíz fokban is, ez azonban soha nem szeghette a kedvüket.

A legtöbb óvodába meglepetésként érkeztek a piros ruhások, a gyerekek tudta nélkül gördültek be az udvarra a motorokkal, amelyeket karácsonyfákkal, villogó égősorokkal, plüssmackókkal díszítettek fel. Csillogó szemű csöppségek fogadták többek között a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek, valamint a Kőrösi Csoma Sándor óvodákban, ugyanakkor a Cigaretta utcába költözött speciális iskolában is.

Első alkalommal látogattak el a lécfalvi óvodásokhoz és kisiskolásokhoz, akik furulyaszóval fogadták a csapatot. „Ők annak örülnek, amit kapnak. Főleg az óvodás gyerekek, nekik ez valóságos szenzáció. Én pedagógusként úgy tartom, hogy az iskolai munka nem csak tanórákra kell korlátozódjon, hanem amikor lehetőség van, akkor élményt is kell nyújtani számukra” – nyilatkozta Kertész Tibor, a Lécfalvi Általános Iskola és Óvoda rangidős tanára, aki szerint hiánypótló volt az idei Mikulásjárás.

Lécfalvára is elrobogott a csapat

Az idei alkalom másik különlegessége, hogy a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központ időseit is meglátogatták a Mikulások.

Klárik Mária, az intézmény igazgatója elmondta, hogy ők keresték meg az egyesületet és kérték, hogy idén az idősekre is szánjanak némi időt, hiszen éppen annyira tudnak örülni, mint a gyerekek. Bár a lakókat éppen ebédidőben lepték meg a motorosok, kellemesen fogadták és hálásan vették át a csomagokat.

Nem csak a gyerekek, hanem az idősek is hálásak voltak az ajándékokért

A Márk János által vezetett csapat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban zárta a körutat, ahol a gyermekosztályon fekvő betegek várták őket, de valójában az orvosok és ápolók örömére is szolgált a látogatás, amellyel némi vidámságot csempészhettek be a kórházba a bojtos sapkás szakállasok.

A vasparipákon túl Mikulásokkal teli autók is tarkították a sort, így parádé látványban és hangzásban is mutatósra sikerült, egy egész zenerkarnyi piros ruhás gondoskodott az ünnepi dallamokról.

Vidámságot varázsoltak a megyei kórház gyermekosztályára is

A motoros Mikulások várhatóan jövőre is eljönnek, a csapat ugyanis egyetért abban, hogy továbbra is érdemes dolgozniuk és részt venniük az ajándékosztásban. Az anyagiakat illetően pedig igyekeznek pozitívan hozzáállni a helyzethez, hiszen

idén is csupán ötezer lejjel indultak, de a magánszemélyek és kisebb vállalkozók segítségével, továbbá különböző kulturális pályázatának elnyerésével végül idén is sikerült elérni a kitűzött célt.

{P7}

Márk János reménykedik, hogy idővel ennél is kiterjedtebb megmozdulást szervezhetnek, ahova már a kisiskolások mindegyikét be tudják majd vonni. Bár egy év múlva kerül sor a következő Mikulásjárásra, jövőre is éppen olyan hálásan fogják fogadni a támogatásokat, mint a gyerekek az ajándékokat. Márk János szerint ugyanis érdemes szem előtt tartania a környékbeli lakosságnak, hogy a látogatásokat nem másokért szervezik, hanem az itthoni gyerekekért és azért az örömért, amelyet a csomagokkal okozhatnak nekik.