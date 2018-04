„Belaknák” a marosszentgyörgyi Máriaffy-kastélyt és udvarát a felújítást követően

Alapos felújításra szorul a marosszentgyörgyi kastély • Fotó: Boda L. Gergely

Kulturális és turisztikai központot rendeznek be a marosszentgyörgyi Máriaffy-kastélyban, amint elkészülnek annak felújításával. A tervek szerint ugyanott

szeretnének egy falumúzeumot is létrehozni, illetve a könyvtárat a helyi kultúrotthonból átköltöztetik és kibővítik egy elektronikus könyvtárral is.

Sófalvi Szabolcs polgármester a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta, egy millió euróból gazdálkodnak, aminek nagyrésze Európai Uniós támogatás, kisebb része saját költségvetésből származik.

A falumúzeum számára a marosszentgyörgyiek már jelentős mennyiségű tárgyat gyűjtöttek össze és adományoztak, akárcsak a román, magyar és roma vonatkozású etnográfiai múzeumnak is, amely szintén a felújított kastélyban kap helyet. Ahogy a polgármester lapunknak elmondta,

mivel a község és annak környéke a képzőművészeknek is vonzó, a marosszentgyörgyi festők számára is létrehoznak egy állandó, illetve időközi kiállítótermet, ahol könyvbemutatókat, irodalmi esteket, tudományos előadásokat is lehet majd tartani. Ugyancsak a kastélyban rendezik be a házasságkötő termet, és ott kap helyet a turisztikai információs központ is.