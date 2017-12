„Arculatváltó” éven van túl Erdőszentgyörgy

Munkával zsúfolt évet zárt Erdőszentgyörgy és a térség is – derült ki abból az évértékelőből, amelyet csütörtökön tartott a város polgármestere, Csibi Attila Zoltán, valamint a térség szenátora, Császár Károly.

• Fotó: Gligor Róbert László

Erdőszentgyörgy polgármestere úgy érzi, sikerült 2017-ben a település arculatát változtatni, szebbé, jobbá tenni azt. Megemlítette a település világítórendszerének teljes, energiatakarékos, ledes égőkre való kicserélését, a központban és mellékutcákban letérkövezett járdarészeket, az aszfaltozott utcák rendbetételét, de kitért a hótakarító eszközök vásárlására, valamint a művelődési ház új fény- és hangtechnikájának beszerzésére, felszerelésére is.

A sikeresen elvégzett munkálatok mellett egy másik szemétszállító vállalattal is sikerült megállapodást kötni. Ez két okból is jelentős változás: az egyik, hogy olcsóbb lett a szemétszállítási díj, így nemcsak az erdőszentgyörgyi, de a közigazgatásilag városunkhoz tartozó bözödi lakosok is kevesebbet kell fizessenek. A másik előnye a váltásnak, hogy januártól elindítjuk a szelektív hulladékgyűjtést

– folytatta beszámolóját Csibi Attila Zoltán.

A megvalósítások és elvégzett feladatok után a már elindított vagy megnyert pályázatokról is szó esett. Folyamatban van a Rhédey-kastély előtti tér parkosítása, a jelenlegi bentlakás mögötti rész parkosítása, az öt szobás Rhédey múzeum létrehozása és az ezzel kapcsolatos levéltári munka, szintén a Rhédey kastélyhoz kötődő feladat lesz a jövőben a mennyezet restaurálása. Licit fázisban van a Dózsa György úti iskola jelenlegi épületének teljes felújítása és egy új szárny hozzáépítése.

Elkezdődik hamarosan a református óvoda és bölcsőde megépítése,

ezen kívül egy másik, Európai pályázatból finanszírozott óvoda (napköziotthon) is, illetve a bözödújfalusi összetartozás templomának felépítése.

Császár Károly, a térség szenátora is értékelte az évet, mint mondta, nagy sikerként könyveli el, hogy ebben az évben a térségből csak két polgármesteri hivatal nem nyert pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Alapból, a többiek minimum egy pályázatot sikeresen lehívtak.

Sikerült módosítani azt a földtörvényt, amely a január elsejétől újraállamosítani szándékozott, nem megfelelően telekelt földterületekre vonatkozik. A területek kataszteri felmérésére elindult egy kedvezményezés, ezt az állam is támogatja, így a polgármesteri hivatalok kataszteri felméréseket tudnak végezni településeiken.

A közbirtokosságok nem igényelhettek földalapú támogatást, ha a földterületek nincsenek tulajdonukba betelekelve. Sikerült úgy módosítania a törvényt, hogy a polgármesteri hivatal igazolásával megkaphassák a támogatást az érintettek.