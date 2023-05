Volt ellenérv, szavazásnál mégis minden kéz a magasba lendült

Barót önkormányzati képviselő-testülete szerdán egy sor régi épület felújítását célzó műszaki tanulmányt is jóváhagyott, bár volt, aki úgy vélte, a nem kevés önrészt igénylő efféle projektek helyett talán jobb volna csupán egy-két épület felújításába belevágni, hogy azok el is készülhessenek.

Emellett egy sor műszaki tanulmányra is rábólintottak: az iskola területén található műhely épületének energetikai felújítását és új funkciókkal való kiegészítését célzó műszaki tanulmány mellett a régi tornaterem, az úgynevezett „gólyafészkes iskola” felújítását, a köpeci általános iskola épületének és a Gál Mózes iskola egyik épületének energetikai felújítását célzó műszaki tanulmányokat is jóváhagyták.

Nem lett volna jobb félretenni ezeket az előtanulmányokra, megvalósíthatósági tanulmányokra kifizetett összeget, hogy legyen meg az önrészünk arra, hogy egy, esetleg két épületet be is tudjunk fejezni?

Nem tudom, itt, a teremben van olyan, aki elhiszi, hogy ez megvalósítható? (...) Megszavazzuk ezt, megszavazzuk azt, mindent is megszavazunk, mert ne adj’ isten, ha véletlenül nem szavaznám meg az iskola területén található műhelynek a megfelelő összeget, összedőlne a világ, hogy a fejlődés, az iskola és mindenki ellen vagyunk” – hangsúlyozta, hozzátéve, hozzá sem fognak tudni látni egyetlen épület korszerűsítéséhez sem a felsoroltak közül.

„Ugyanaz lesz, mint tavaly, amikor egész esztendőben a Saligny-t szajkóztuk, hogy minden faluban csatornázás, meg víz, és meghalt az egész” – jegyezte meg, hozzátéve, azokra a tervekre, előtanulmányokra is rengeteg pénzt kifizetett Barót városa. Idén folytatódik a Helyreállítási Tervvel, ebből is az lesz, mint a Saligny-ből: zéró – összegzett. Az elhangzottak után a tanácsosok Bán Istvánt is beleértve elfogadták a tanácsi határozatokat.