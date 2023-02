Baby’O: híd a román zeneipar és a székelyföldi magyarság közt

Már öt éve, hogy a székelykeresztúri Baby’O Club megnyitotta kapuit. Az eredetileg klubként üzemelő hely előbb egy tengerparti élményt nyújtó , Baby’O Beach Club névre keresztelt egységgel bővült, később egy lounge-al. A fejlődés idén sem áll meg, már most komoly terveket szőnek 2023-ra azért, hogy az egyetlen igazi klub- és buliélményt biztosítsák a régióban.

nagyvárosias környezetet alakítson ki a kisvárosban, amely felé – még ha csak apró lépésekkel is, de – egyre közelebb kerülnek.

– ecsetelte Tiboldi Attila, aki a tóparti helyszínen is sok újdonságot kínál a bulizóknak: a zöldenergiás napelemrendszer kiépítése mellett éjszakai beléptetőkapukat, toaletteket, és egy, 100 autó számára elegendő parkolót is létesíteni fog. „Mindemellett a professzionális fény- és hangtechnikára kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen csak ezzel tudunk magas színvonalú rendezvényeket szervezni” – állítja a székelykeresztúri vállalkozó, aki külön hangsúlyozta azt, hogy

idén is ingyenes lesz a strandolási és napozási lehetőség mindenkinek, aki egy kis nyugalomra vágyik a tóparton a homokban.

Sőt, aktív kikapcsolódási lehetőségeket is biztosítanak a Baby’O Beach-nél, hiszen a kajak- és paddle board-bérlés mellett röplabdázni és tollaslabdázni is lehet az egységben.

Székelykeresztúron ugyanakkor egy olyan eseményre is készülnek a Baby’O-sok, amire eddig nem volt példa a régióban:

„Ez lesz a mi vizsgánk, ha ezt a szintet meg tudjuk lépni, az már igazi elégtétel lesz számunkra” – vallja Tiboldi Attila, aki egy egész napos rendezvény keretén belül nagyjából 2000 embert szeretne a helyszínre vonzani. „Családi programokat is szervezünk majd ezen a pénteki napon, lesz például hőlégballonozás, amit kicsik és nagyok egyaránt szeretnek. Az este közeledtével aztán a zene veszi át a főszerepet: először a kolozsvári Trupa Incognito lép színpadra, őket követi majd a Voltaj, majd ezt követően bulit tartunk napfelkeltéig olyan nagy kedvencekkel, mint Ionuț Bucur , Nitzu és Sax Machine ” – vázolta fel a programot nagyvonalakban az alapító-tulajdonos, akinek ez lesz az első nagyszínpados rendezvénye a helyszínen.

Az országszerte ismert és elismert Voltaj is fellép a Baby’O-ban

Érdemes lesz tehát minden kedves olvasónak idén (is) ellátogatni Székelykeresztúrra, hiszen a természeti szépségek mellett kellemes és tartalmas kikapcsolódással várják a bulizni vágyókat. Aki pedig folyamatosan híreket szeretne a Baby’O – club and lounge és a Baby’O Beach Club mindennapjairól, az mindenképpen kövesse őket a közösségi médiában. Sőt, itt első kézből értesülhetnek majd a közelgő Voltaj-koncertről is. Jó szórakozást kívánunk!

