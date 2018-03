Bábjáték és kiállítás a bábszínház világnapján

• Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi események a Budapest Bábszínház kezdeményezésére született mozgalomhoz kapcsolódnak, melynek célja az egyre fontosabbá váló bábművészet népszerűsítése és a fiatal bábos generáció megmutatkozása a báb nem korosztály, hanem műfaj jelszóval. A bábművészet világnapját a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen különleges eseménnyel ünneplik: a Stúdió Színház előterében 13 órától nyílik meg a Bábművész, valamint az Audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szak hallgatóinak közös munkájából született fotókiállítás A bábjáték nem gyermekjáték, hanem műfaj címmel. A meglepetéseket tartogató megnyitón a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai és tanárai szeretettel várnak minden bábművészet vagy fotózás iránt érdeklődőt a Köteles utcában.

A 2018-as Bábszínházi Világnap magyar üzenetét Fodor Tamás színész, rendező írta, a bábszínház alkotóihoz és egy kicsit a közönségéhez is szólva.

HIRDETÉS

„Nem kell hinned a lélekvándorlásban, hogy elhidd, tovább élsz abban a kis figurában, ami megmozdul a kezedben, a kezed által. Ha csak gondolsz rá, megrezdülnek az idegek, kattog az agyad, lüktet a szíved, zsonganak a zsigerek. És ha képes vagy rá, hogy érzékennyé munkáld a tested, egyszerre lehetsz magad is, ő is: a kicsi vagy óriási figura. Amíg az maradsz, aki vagy, meglátod, azzá válik ő is, aki vagy. Egy percre megérzitek a teremtés csodás ízét, zenélni kezd a tér, tótágast áll az idő. Nem kell grimaszokat vágni, mint a rossz ripacsnak, nem kell műszárnyakat magadra csatolnod, mert a lélegzeteddel emelkedik a báb, elsodródtok a földtől, sebesebben száguldhatsz, mint a rakéta, meghódíthatod a világot... s mindeközben, ha akarod, egyre szilárdabban állsz a valóság talaján. Ne rettenj meg a kudarcoktól, kínlódd ki a könnyedséget! Csak örökös kíváncsisággal, kutatással és kereséssel kerülhetsz az alkotás áldott állapotába. Nem könnyű! Ég majd a szemed, zsibbad a kezed, elvész olykor a türelmed, de ne csüggedj! Csak így szülheted újjá be nem vallott álmaidat, és ha sikerül, a tátott szájú gyerekek és az előadás idejére gyerekké lett felnőttek álmait” – áll többek közt a világnapi üzenetben.