Az új óvodában kezdhetik a tanévet a szovátai és környékbeli kisgyerekek

Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A licitatiapublica.ro honlap szerint az építkezésre 5,44 millió lejt szán a hivatal, 705 ezer lejt a terület megvásárlására és elrendezésére, illetve 273 ezer lej jut a berendezésre.

A tervek szerint öt bölcsődei csoportnak, összesen 79 kisgyermek számára biztosítanak lehetőséget, illetve 12 óvodai csoportnak, vagyis 196 óvodás korú gyereknek, hogy naponta civilizált körülmények között, a 21. századi igényeknek megfelelően tanuljanak. A 17 csoportba maximum 300 gyerek számára lesz férőhely, illetve egy 200 férőhelyes étkező létesítése is része a tervnek.

HIRDETÉS

Az épületet a szovátai polgármesteri hivatal tulajdonában levő telken építik fel, amelynek szomszédságában egy 150 férőhelyes sportterem is található. Az építkezést négy szakaszban valósítják meg: az épület után az udvart, a sportolásra alkalmas területet alakítják ki, illetve végül a zöldövezetet. Ami a biztonságot illeti, az óvoda a másodfokú tűzbiztonsági minősítést is megkapja a tervek szerint, a telek szélessége ugyanis lehetővé teszi tűz esetén a gyerekek gyors kimenekítését, illetve jól látható helyen jelölik meg az evakuálás útvonalát, nem használnak műanyag-borítást az épületben. Tűzoltó felszereléssel is ellátják az óvodát, a szükséges eszközökkel, amit tűz esetén használhatnak.

Ha a munkálatokkal a tervek szerint haladnak, az idei őszi tanévkezdésre el is készülnek az új óvodával, így a szovátai és környékbeli kisgyerekek ott kezdhetik meg 2018–19-es óvodai évet.