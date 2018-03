Az udvarhelyi városháza peres ügyeiről

Összesen negyvennégy polgári vagy büntetőjogi eljárásnak részese Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala. Sok esetben az illegális építkezések gyanúja miatt kezdeményeztek bírósági eljárást, de vannak olyan ügyek is, amelyekben alperesek, mivel egyesek a rájuk kiszabott büntetések miatt fellebbeztek. Az érdekes ügyek közé tartozik, hogy továbbra is pereskednek a Millenniumi-emlékmű megépítésének költségei miatt.

Összesen mintegy 370 ezer lejt kell visszafizessen a hivatalnak a Millenniumi-emlékmű építője • Fotó: Barabás Ákos

Csupán tavaly november vége óta van jogi osztálya a székelyudvarhelyi városházának, azt megelőzően ügyvédi irodákat bíztak meg a peres ügyek lefolytatásával, hiszen nem voltak megfelelő szakembereik. Ember Attila, a városháza sajtóosztályának munkatársa elmondta, a november vége után indult polgári vagy büntetőjogi perek jó részét most már a hivatal jogászai intézik, csupán a régebben megkezdett, illetve a több tapasztalatot igénylő ügyeket bízták külsősökre. Utóbbi a személyzethiánynak is betudható. Egyébként az ügyvédi irodák bevonását az önkormányzati képviselőknek is jóvá kell hagyniuk – tette hozzá.

Büntetőjogi perek

A polgármesteri hivatal jelenleg hat-hét büntetőjogi pert folytat, amelyeket illegális építkezés, illetve a vonatkozó előírások megszegésével végzett építkezések gyanúja miatt kezdeményeztek – tudtuk meg Ember Attilától. Ezeknek az építkezéseknek a jó része műemlékvédelmi zónákban történt, egyebek mellett a Mihály-udvarban, valamint a Kossuth Lajos, a Petőfi Sándor és a Szentimre utcában. A természetes személyek mellett van cég is, amellyel emiatt pereskednie kell a városházának. A hivatal sajtóosztályának munkatársa hangsúlyozta, hogy

a városháza az elkövetkezőkben határozottan lép majd fel hasonló esetekben Udvarhely más részein is, hiszen kiemelt céljuk, hogy rendet teremtsenek az építkezések terén.

Munkájukat a helyi rendőrség is erősíti. Az adózás elmulasztása, illetve a közlekedési kihágások miatt kiszabott bírságok ügyében indított végrehajtói eljárások miatt fellebbezett a legtöbb lakó a hivatal ellen.

Van olyan személy is, aki összesen 17 ezer lejjel tartozik, ami az adóbefizetés elmulasztása, illetve 68 közlekedési kihágás miatt halmozódott fel.

Az ingatlanadók terén 76 ezer lej az egyik legnagyobb tartozás, ami miatt szintén eljárás folyik. Ezenkívül több olyan pernek is részese a hivatal, amely a telekkönyvek kiigazításával vagy területek visszaigénylésével kapcsolatos.

Érdekes ügyek

A Hargita megyei prefektusi hivatal két székelyudvarhelyi építkezési engedély semmissé nyilvánítását kéri bírósági úton a hivataltól, az említett dokumentumok egyelőre tisztázatlan körülmények között készültek el – derült ki.

Már évek óta folyik a per a városközpontban lévő Millenniumi-emlékmű megépítésével kapcsolatban. A megbízott cég vissza kell fizessen a hivatalnak egy nagy összeget. Összesen 1,79 millió forintról, 64 305 euróról, illetve 43 542 lejről van szó.

Ezek mellett polgári pert folytat a hivatal ellen egy vállalkozó, aki több mint 162 ezer lejt követel az udvarhelyi szeméttelep befedési munkálataiért. Érdekes az is, hogy a városvezetés 428 ezer lejt követel az RDE Hargita szemételszállító cégtől, arra hivatkozva, hogy a cég ennyivel károsította meg az önkormányzatot.

Mennyit költenek?



A sajtóosztály munkatársától megtudtuk, hogy tavaly 96 ezer lejt költöttek jogi kiadásokra az előirányzott 135 ezer lejből. Ezt mind ügyvédi irodáknak fizették ki. Idén 100 ezer lejt szántak erre a célra, amihez még az esetlegesen elvesztett perek költsége is hozzájön.