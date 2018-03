Az oszlopok eltávolítása, és a kábelek földbe helyezése után folytatják a zsögödi főutca felújítását

Udvarhelyi hobbicukrász is részt vesz a magyar tévés vetélkedőn

Mihály Ágnes, lapcsaládunk Tűzhely rovatának szerkesztője is részt vesz a nagy sikerű The Great British Bake Off magyar változatában, az Ide süss!-ben. A magyarországi Viasat3 műsorának epizódjait két héten át követhetik a nézők, és szurkolhatnak, hogy valóra váljon Ágnes sütiálma.