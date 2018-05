Az ország legjobbjai között az udvarhelyi séf

Rangos belföldi versenyre készül a székelyudvarhelyi Balázs Hunor, a séf ugyanis bejutott a Selgros Románia és a Pro Tv által rendezett Arena Bucătarilor elnevezésű verseny elődöntőjébe. Hunor az ország harminckét legjobbja között főzhet a május 19–20-án tartandó versenyen, majd – amennyiben továbbjut – a döntőn is a fővárosban.

Újragondolt fogások, lendületes stílus: Balázs Hunor a Főnix Konyha révén vált ismertté a székelyföldiek körében

Egyáltalán nem izgul – jelentette ki az udvarhelyi séf –, nincs is erre ideje, hiszen egyfolytában dolgozik. Balázs Hunor neve ismerősen csenghet a helybélieknek, és nem csak, hiszen ő a Főnix Konyha séfje.

A külföldön tanult, majd itthon munkához látott Hunor a térség több éttermében is megfordult már: főzött az ivói Irgó panzió éttermében, a Huntanyán, és újabban ő vezeti a Pávakert konyháját, de a gasztrokalandorok a látványkonyhák révén is ismerhetik, amelyeket már több ízben is vezetett. Stílusa, főztje egyedi, a hagyományos székelyes, magyaros ételeket „fűszerezi” ínyenc fogásokká.

Megszokottból egyedit alkotni

A Selgros Románia 2010 óta évente megrendezi az országos versenyt, melynek elődöntőjébe ezúttal négy régióból összesen harminckét szakember jutott be.

A szelekció során három alapanyagot kaptak a jelentkezők: birsalmát, csemegeuborkát és sertéscombot. Ezt a három elemet kellett beépítenünk egy főételbe, amelyet aztán tálalva lefotóztunk, és beküldtük a szakmai zsűrinek. Így alakult ki az elődöntő mezőnye

– árulta el Hunor. Egyébként az előválogatás március 12. és április 10. között zajlott.

Résen kell lenni

Az elődöntőket május 19–20-án Bukaresteben tartják a Fratelli Social Clubban, a verseny első napján a keleti és a középrégió versenyzői, a második napon pedig a nyugati országrészből és a Bukarestből érkezők mérik össze tudásukat. A főzőshow-n – amely élőben zajlik majd a helyszínen – szintén megadott alapanyagokból kell sajátos, egyedi ételt készíteniük a versenyzőknek, de csavar is lesz a történetben.

A főzés során bármikor odajöhetnek a szervezők, hogy itt van ez a füstölt paprika, ezt is építsd bele a fogásba. Szóval végig nagyon kell figyelni, és alkalmazkodni kell a felmerülő helyzetekhez

– magyarázta a séf.

Egyébként az elődöntők szakaszában minden régióból két-két részvevő juthat be a döntőbe, amelyet év végén tartanak majd Bukarestben, ennek pontos dátumát viszont csak augusztusban közlik a szervezők.

Az Arena Bucătarilor nyertese 10 ezer lejes fődíjat vihet majd haza, azonban az elődöntő dobogósai is pénzjutalomban (2500, 1500, illetve 1000 lej) részesülnek.

Az Arena Bucătarilor 2013 óta a Transgourmet által rendezett Les Chefs en Or elnevezésű rangos francia gasztronómiai verseny partnere.