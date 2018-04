Az oktatási minisztériumnak kellene meghoznia a katolikus iskola megalapításáról szóló rendeletet

Akár ősztől is újraindulhat a marosvásárhelyi római katolikus iskola, amennyiben az RMDSZ és az oktatási minisztérium közösen megtalálja a jogi megoldást. Novák Csaba Zoltán szenátor lapunknak elmondta, folyamatos az egyeztetés, hetente találkoznak és keresik a jogi lehetőségeket.

A marosvásárhelyi római katolikus iskola alapításáról folyamatosan tárgyalnak a tanügyi minisztériumban, annak kijelölt képviselőjével hetente találkoznak és egyeztetnek. Noha még nincs látványos elmozdulás, a jogi helyzet adott, hogy minisztériumi rendelettel iskolát lehessen alapítani – hangsúlyozta a szenátor, aki szerint május-június folyamán eldől, hogy mi lesz, bár ezt száz százalékosan senki nem tudja előre kijelenteni, hiszen

az egyeztetések során bármikor felmerülhet olyan tényező, amely befolyásolhatja az előrelépést.

Az a tény, hogy Marosvásárhelynek nincsen az önkormányzat által elfogadott iskolahálózata, azt jelenti, hogy „a tanügyminisztérium térfelén van a labda”, vagyis

a tanügyi törvény által jogában áll egyesítéssel, összevonással vagy szétválasztással egy új iskolát létrehozni.

A most folyó tárgyalásoknak ez a kiinduló alapja, ehhez keresik a jogi megoldásokat – mutatott rá Novák.

Megtámadható a bíróságon

Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke a Maszol hírportálnak elmondta, számításai szerint az oktatási miniszter júniusban hozza majd meg a rendeletet. Ezt arra alapozza, hogy a legújabb szabályozások szerint, ha tanévzárás előtt harminc nappal, tehát május közepéig egy adott közigazgatási egységnek nincs elfogadott iskolahálózata a következő tanévre, akkor az oktatási miniszternek szintén harminc napon belül (tehát éppen tanévzárásig) meg kell hoznia a rendeletét. A Magyar Szülők Szövetsége ezt bizonytalan megoldásnak tartja a katolikus gimnázium újraalapítására, mivel a rendelet megtámadható a közigazgatási bíróságon.

Kérdőjelek a szerződés körül

Közben bizonytalanság van a katolikus egyház tulajdonában lévő, Mihai Viteazul utcai két épületcsoport körül is. A most a Bolyai-iskolához sorolt egykori katolikus iskolás diákok jelenleg is itt tanulnak. Holló László, a Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatója lapunknak elmondta, a Státus tavaly szeptember 21-én értesítést küldött a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak arról, hogy

felbontottnak tekintik azt a szerződést, amelyet a városháza és a katolikus egyház kötött az Unirea Líceumnak is helyet adó ingatlan bérlésére. Ugyanakkor a polgármester úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a szerződés továbbra is érvényben van.

A Státus Alapítvány igazgatója lapunknak arról is beszélt, hogy a polgármesteri hivatal – noha a szerződést érvényesnek tekinti – mégsem fizet bért az ingatlan használatáért. Holló László szerint az iskolaalapításkor kell bizonyítani, hogy létezik az intézménynek helyet adó, annak megfelelő ingatlan.

Alkotmánybírósági különvélemény



Nem lehet megtiltani a törvényhozásnak, hogy közbelépjen, ha a helyhatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a kisebbségek védelmében, ellenkező esetben a kisebbségi kérdés kizárólag helyi üggyé válna – állítja az a négy romániai alkotmánybíró, aki különvéleményt fogalmazott meg a marosvásárhelyi iskolaügyben. A testület csütörtökön tette közzé annak a határozatnak az indoklását, amelyben alaptörvénybe ütközőnek minősítette a – felelősséget egymásra hárító helyhatóságok által tavaly felszámolt – marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvényt. A kilenc alkotmánybíró közül öten értékelték úgy, hogy a helyi autonómia elve sérülne, ha a parlament iskolaalapítóként lépne fel, és csak négy alkotmánybíró volt azon a véleményen, hogy a helyi autonómia elve nem írhatja felül a törvényhozás egyéb alkotmányos kötelezettségeinek teljesítését.