Az oktatási intézmények terén nagyot lépnek a ditróiak

Ditróban és a hozzá tartozó Orotván már az elmúlt években is több oktatási intézmény újult meg, most pedig új létesül:

A több mint kilencszáz négyzetméteres épületegyüttes a környékbeli házakhoz hasonló, tájba illő arculatot ölt magára. Egy épületben az óvodásokat, egy másikban a napköziseket, a harmadikban a bölcsődéseket fogadják majd a 2025–2026-os tanév kezdetétől, és ehhez kapcsolódik majd a tornaterem és az irodáknak helyet adó épület is. Ezek egy belső udvart fognak közre, ahol a bölcsődések játszóterét alakítják ki, és amelyet elhúzható üvegtetőzettel látnak el – sorolta Puskás Elemér polgármester a Barti Tihamérrel, az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnökével közösen tartott hétfői sajtótájékoztatón.

Erre nemrégiben született miniszteri rendelet, következő lépésként a kivitelezési közbeszerzést fogják kiírni. A polgármester számításai szerint júliusban megtörténik már az első kapavágás is. A terveket a helyi önkormányzat készíttette el.

Puskás Elemér köszönetet mondott Bartinak, aki fontos szerepet játszott abban, hogy ez a beruházás támogatást kapjon ebben a formájában. A polgármester elmondta, még két tanügyi épület felújítása van napirenden a községben, és ha az is megtörténik, akkor a következő húsz évre a teljes oktatási infrastruktúra rendben lesz.

Szükség is van ezekre, hiszen mint azt Puskás Elemér elmondta, ugyan Ditró község lakossága is csökkent a népszámlálás adatai szerint, de más helységekhez képest még elfogadható arányban: a 2011-es népszámlálás 5500 lakosához képest most 195-tel vannak kevesebben. Ami viszont nagyon pozitív: