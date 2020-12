Az év végi hosszú hétvégéken próbálják menteni a menthetőt

Negatív rekordot döntött idén az idegenforgalom, a népszerűbb székelyföldi üdülőtelepülések legtöbb panziójában még a decemberi hosszú hévégéken, illetve szilveszterkor sem lesz telt ház, de olyan vendéglátóhelyek is vannak, amelyek lemondtak az év végi programok szervezéséről és bezártak. A közszférában dolgozók többsége az üdülési jegyek felhasználásával kivár jövő évig, így az ebből származó biztos bevételtől is elestek a turisztikai szolgáltatók idén.

Ritkán szól a csengő, elvétve érkezik új vendég. Példátlanul rossz év az idei a turisztikai ágazatban. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Mintegy ötven százalékkal esett vissza az idegenforgalom Parajdon idén, de a térség más üdülőtelepülésein sem kisebb a csökkenés. „Abszolút negatív rekordot döntöttünk. Olyan nap is volt a múlt héten, amikor 34-en voltak a sóbányában, miközben tavaly, ugyanebben az időben 2000-en. Volt egy-két érdeklődés szilveszterre, de az is nagyon alulmarad a megszokotthoz képest. Karácsonyig még várjuk a telefonos foglalásokat, de nagyon ritkán szólal meg a telefon” – fogalmazott Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke, aki panziót is működtet. A korábbi évekhez képest idén mintegy ötven százalékkal esett vissza az idegenforgalom Parajdon – nyáron kissé megnőtt a foglalások száma, ez javított az arányon egy keveset.

Akkora visszaesés viszont még soha nem volt, mint amilyet az őszi, téli időszakban tapasztaltak a vendéglátási szektorban dolgozók, akik e tekintetben sok reményt az ünnepi időszakhoz sem fűznek

– tudtuk meg Moldován Lászlótól.

A turisztikai egyesület képviselőinek nincs pontos rálátása arra, hogy a szálláshelyek működtetőit anyagilag mennyire viselte meg ez az időszak, de tudomása szerint a többség igénybe veszi az állami támogatásokat. Azok számára azonban nagyon nehéz ez az időszak, akiknek nincs más munkahelye a vendéglátás mellett – mondta. A vendéglátási szektor idén még az állami üdülési jegyekből származó biztos bevételtől is elesett, ugyanis – amint azt a turisztikai egyesület vezetője elmondta – a jegyek érvényességét meghosszabbították tavasz végéig, ezért a közszférában dolgozók többsége nem használta fel azokat idén.

Szilveszterkor sem lesz telt ház sehol. Nagyon rég volt ilyen

– summázta az év végi időszakkal kapcsolatos kilátásokat. Meglátása szerint leghamarabb a tavaszi vakáció közeledtével kezdhet el visszatérni minden a normálisabb kerékvágásba a turisztikai szektorban.

A parajdi idegenforgalomra az is rossz hatással van, hogy a járványügyi előírások értelmében nem nyithat ki a wellnessközpont. Moldován László szerint a település panziótulajdonosai közül aki teheti, legalább egy jakuzzi és szauna létrehozásával bővíti majd a szolgáltatásait jövőre, ugyanis azt látják, hogy a szomszédos Szovátán ez vonzerőt jelent: a december elsejei hosszú hétvégén is majdnem telt ház volt azokban a szállodákban, amelyek wellnessrészleggel rendelkeznek.

Szilveszter bulik nélkül

A szaunákat, jakuzzikat a megfelelő előírások betartása mellett lehet működtetni, de a medencéket nem, illetve csak kezelési célból, tehát elég sok szolgáltatást nem működtethetnek a szálláshelyek – e tekintetben Szovátán sem kedvező a helyzet, abból a szempontból viszont jó, hogy legalább nincs vörös járványügyi besorolás alatt a település, tehát például a vendéglők és szálláshelyek működhetnek – mondta el megkeresésünkre Bereczki István, a Szovátai Turisztikai Egyesület elnöke.

Az üdülőtelepülésen a nyári idegenforgalmi szezon viszonylag jó volt, hiszen az nem a mulatozásról szól, és a teraszokat is ki tudták használni a vendégek

– folytatta a szakember. A szilveszteri kikapcsolódás viszont sokak számára az évbúcsúztató mulatságot jelenti, ami idén a turisztikai egységekben biztosan elmarad a járványügyi előírások szerint – ez pedig gondot jelent.