Az év második felére tetőzhetnek az adómódosítások hatásai

Most viszont már csak a 60 ezer eurós forgalmat meg nem haladó vállalkozások adója 1 százalékos.

Egy százalékot fizetnek a mikrovállalatok, de amint elérik a 60 ezer eurós forgalmat, automatikusan három százalékra nő az adó. Emellett van egy rakás olyan rejtett adózás, amit az állam nem is mond ki egyenesen, de például a profit után is levonja a társadalombiztosítási járulékot. A profit után is legkevesebb 24 havi járulékot kell fizetni a minimálbérre számolva, függetlenül attól, hogy a vállalkozó egész évben a saját jövedelme után fizette azt. Tehát gyakorlatilag az állam a profitnak majdnem a felét elveszi