Az európaiak többsége békére vágyik

Energiafüggőségről, háborúról és békéről szólt az a tusványosi fórum, amelyen öt magyarországi különböző politikai erő vezetője is részt vett. Melyikük várja el az Európai Bizottságtól, hogy fellépjen Ukrajnával szemben a Barátság kőolajvezeték importjának korlátozása miatt? Ki támogatja Orbán Viktor békemisszióját, és ki nem? Többek között ezeket a kérdéseket feszegették a találkozón.

– magyarázta Orbán Balázs. Ezzel együtt meggyőződése: az idő is nekik dolgozik, előbb-utóbb a békepártiak többségbe fognak kerülni.

Nacsa Lőrinc szerint az Európai Unió kettős mércét alkalmaz bizonyos tagállamokkal szemben, köztük Magyarországgal szemben is, ebben a kérdésben pedig mindenképpen fel kell lépni, hiszen a bizottságnak nem egy politikai testület, hanem a szerződések őre. Molnár Zsolt azt javasolta, hogy a magyar külpolitika, kormány a nemzet érdekében keressen szövetségeseket, akkor talán a bizottság is rugalmasabb lesz velük szemben. Nem ért egyet a bizottság számos döntésével, ugyanakkor sem ő, sem a Magyar Szocialista Párt nem folyamodna hivatalos felszólításhoz. Lukács László is egyetértett abban, hogy változtatni kellene, ugyanakkor leszögezte, hogy azokban az esetekben, amelyekben Magyarországra veszély leselkedik, az emberek számíthatnak majd a Jobbik kitartására.

Kanász-Nagy Máté kijelentette, hogy