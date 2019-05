Az EP-választás nem pártpolitikai kérdés

Nagy Zoltán, Mezei János, Vincze Loránt és Barti Tihamér: mindannyian egy oldalon

Az RMDSZ részéről Vincze Lóránt és Barti Tihamér, az MPP-től Mezei János és Nagy Zoltán biztatják az embereket a szavazásra. Nagy Zoltán polgármester kihangsúlyozta, nagy szüksége van Székelyföld településeinek és ezen belül a Gyergyószentmiklóshoz hasonló kisvárosoknak az európai pénzekre, és mivel most készül az új uniós költségvetés, amely a támogatások mértékét is meghatározza, fontos, hogy olyan képviselet legyen Brüsszelben, aki ismeri, megérti a világunkat és kéréseinket.

Ugyanakkor hozzátette: mindannyiunknak vannak ismerősei családtagjai, akik Magyarországtól is nyugatabbra élnek, és az EP választás az egyedüli olyan alkalom, amikor az ő sorsukra is hatással levő döntéseket hozhatunk. És ugyancsak fontos, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által szorgalmazott Kárpát-medencei magyar összefogás listája is sikeresen szerepeljen, így elég erős lehet ahhoz, hogy továbbvigye a keresztény szellemiséget az Unióban és a kereszténység értékein alapuló társadalom maradjon fenn a kontinensen.

Nagy szükség van a magyar képviseletre azért is, hogy a kisebbséget érő folyamatos támadásokra fel tudja hívni a figyelmet.

Már annál is inkább, mert látható, a problémáinkat itt Romániában nem lehet megoldani, magasabb fórumokon kell képviselni, érvényt szerezni azoknak. Ebben találtak partnerre Vincze Lórántban – zárta szavait Nagy Zoltán.

Vincze Lóránt rámutatott, azért ülnek egy asztalnál ezúttal az RMDSZ, illetve az MPP tisztségviselői, mert mindnyájan felismerték, hogy az EP-választás sikeressége közös nemzeti ügy, amely érdekében félre kell tenni minden ellentétet és összefogva, közösen mondani el az embereknek a választáson való részvétel fontosságát.

A képviselőjelölt hangsúlyozta: látható, hogy a románság részéről a népszavazás miatt magas részvételre lehet számítani, és ez veszélyezteti azt, hogy az RMDSZ elérje az 5 százalékos bejutási küszöböt.

Amennyiben nem sikerül megszerezni a szükséges szavazatszámot, akkor Romániát 32 román személy fogja képviselni Brüsszelben.

A román képviselőktől pedig nem számíthatunk arra, hogy a magyarság sérelmeiről, zászlóinkról, iskoláinkról kedvezően fognak szólni az Unió parlamentjében. Ezért fontos ez a szavazás, ezért kellenek magyar képviselők, akik elmondhatják, hogy egyáltalán nincs minden rendben a romániai kisebbségek ügyében.

Mezei János MPP elnök kifejtette, a polgári párt arra törekedett, hogy az RMDSZ-el megállapodás jöjjön létre, amely révén az MPP elvei, célkitűzései is eljutnak az Európa parlamentbe.

A Szövetséggel nem sikerült egyezségre jutniuk, de az RMDSZ választási lista második helyén álló Vincze Lóránttal meg tudtak állapodni.

Vincze felvállalta a céljaik képviseletét. A közös magyarországi, felvidéki és erdélyi képviselet ügye az MPP-nek is prioritás, és ennek érdekében félre kell tenni mindenféle belpolitikai nézetkülönbséget az erdélyi szervezetek között, hogy egységesen léphessenek. Ismételten leszögezte, hogy a közös ügyekért mindenképpen közösen kell dolgozzanak a szervezetek és egyre több kérdést kell közös ügyként képviselni – vetette fel Mezei.

Barti Tihamér az RMDSZ Gyergyó-területi szervezetének elnöke leszögezte, meg kell mutatni, hogy az erdélyi magyarság bele akar szólni abba, ami a sorsának irányítását illeti,

ez pedig nem pártpolitikai kérdés, hanem magyar ügy.

Ezt az ügyet csak úgy lehet sikerre vinni, ha vasárnap, 26-án minél több magyar választópolgár elmegy szavazni, és leadja a szavazatát az RMDSZ jelöltjeire. A székelység mindig meg tudta mutatni, hogy nehéz időkben a megfelelő választ tudja adni, a legnehezebb kérdésekre is, most pedig ez a legnehezebb kérdés: lesz vagy nem lesz parlamenti képviseletünk – fogalmazott.