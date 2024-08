Az ember a legnagyobb ellensége, de az egyetlen mentőöve is a fehér gólyáknak

Minden évben hallani fészekből kizuhanó fiókákról, elgázolt egyedekről, ám a legtöbb fehér gólya kétségtelenül áramütés áldozata lesz. Egy sepsiszentgyörgyi állatmentő szervezet szerint az elmúlt pár napban öt madár szorult segítségre, egy önkéntes alapon tevékenykedő hölgy idén tizenkét egyedet szállított kezelésre Nagyszeben környékére. Kovászna megyében ugyanis egyetlen madarakra specializálódott állatorvos sincs.

Nemrég adta hírül a Háromszéken mostanra meglehetősen ismertté vált, sepsiszentgyörgyi székhelyű Justice for Animals szervezet (Igazságot az Állatoknak), hogy két nap alatt több áramütéses esetet is jeleztek számukra a megyében. Mindeközben

Wotsch Gyöngyvér, aki önkéntes alapon, kizárólag jó szándékból ment gólyákat saját költségen, idén tizenkettőt szállított el Szeben megyébe kezelésre.

A Rara Avis Madártani Egyesület, amely nem mellesleg az egyetlen, kifejezetten madármentés céljából létrejött szervezet a térségben, idén tíznél több gólyát gondozott. A valóság azonban az, hogy a súlyosan sérült egyedeket aligha lehet ellátni a megyében, emiatt a mentés is a kelleténél nehezebben megy. Hirdetés Ijesztően sok az áramütéses eset Mindenhol tömegesen pusztulnak az áramütést elszenvedett gólyák, ez Háromszéken sincs másképp. Igyártó Nándor, a Justice for Animals elnöke szerint

Illyefalván rövid időn belül, ugyanazon a szakaszon két egyedet talált, Cófalván, Kökösön és Feldobolyon egy-egy áram ütött gólyáról értesítették, mindössze két nap leforgása alatt.

Mint mondta, az egyesületet korábban többször hívták hasonló esetek miatt Rétyre, Zágonba, Borosnyóra és Kézdivásárhely környékére is.

Kökösön két áramütéses gólyát láttam. Ehhez hozzáadódnak a Nándor által említett esetek, de Papolcon is történt ilyen idén. Utóbbi alkalmával azok, akik látták, elmondták: amint felszállt az oszlopra a gólya, rögtön visszazuhant a földre”

– mesélte a Zalánban élő Wotsch Gyöngyvér, aki már három éve ment madarakat, kiváltképp gólyákat. Mindkét megszólalónk egyetért abban, hogy nagyon sokszor emberi mulasztás okozza az áramütést, szakértőkkel való beszélgetés után ugyanis kiderült, több oszlop nincs rendesen leszigetelve az érintett településeken.

A gólyákat fenyegető legnagyobb veszély az áramütés Fotó: Tuchiluș Alex

„Ahol nincs leszigetelve az oszlop, ott megtörténik az áramütés, és elég sok helyen van ilyen probléma. Mi abban próbálunk segíteni, hogy magasítót teszünk a fészek alá, és ez így megóvja valamelyest a madarakat.

Évekkel korábban mindenhol csupasz vezetékek voltak, most több helyen ki vannak cserélve műanyag burkolatú vezetékekre, ezek például már nem jelentenek veszélyt a gólyákra”

– magyarázta Kelemen László, a több mint húsz éve működő Rara Avis Madártani Egyesület vezetője. Az áramütés azonban csak egyetlen a gólyákat fenyegető veszélyek közül. Segélykérésből nincs hiány „Már a tavasztól érkeztek bejelentések sérült gólyákról. Leghamarabb olyan esetekben kerültek hozzánk, amikor a fiókák kikelését követően a szülő kidobta azokat a fészekből. Most van az az időszak, amikor próbálgatják a szárnyukat, lekerülnek a fészekből, de nem tudnak visszarepülni. Továbbá több áramütéses, gázolásos esetet is jeleztek” – magyarázta a madárvédő szervezet elnöke, aki még így is szerencsésnek véli, hogy

tíz hívásból hét alkalommal nem szorul orvosi ellátásra az adott madár, elegendő csak tájékoztatni a hívó félt arról, hogy a fennálló helyzetben hogyan kell helyesen cselekedni.

Például többen jelezték, hogy fél lábon álló gólyákat láttak a fészkekben, és attól tartottak, hogy a másikkal gond lehet. Kelemen László szerint ez teljesen természetes, komfortos pozíció a gólya számára, váltogatva áll egyik-másik lábán, ezekben az esetekben felesleges aggódni, értelmetlen közbelépni. Ami a valódi sérülteket illeti,

több mint tíz gólya került gondozásra a madárvédő egyesülethez idén, a repülésre képes egyedeket éppen a napokban engedték szabadon.

Ez viszont csak apró része a valóságnak, sokkal több segítségre szoruló madárról is hallott, amelyeket mások mentettek meg.

Válságos az állapota a Torjáról felkarolt gólyának Fotó: Justice for Animals Facebook-oldala

„Rengeteg autó által elütött gólyát is látunk, a torjait például rettentően összeroncsolt állapotban találtuk. Ott nemrég fejezték be az útszakasz felújítását, a mezei utat aszfalt váltotta, az autósok pedig a kelleténél gyorsabban hajtanak keresztül rajta” – magyarázta Igyártó Nándor, aki szerint az autósok részéről is jóval nagyobb figyelem szükségeltetik. A vele együttműködő Wotsh Gyöngyvér

idén mentett olyan gólyát is, amelynek felgyúlt a fészke, lebénult, vagy egyszerűen képtelen volt repülni.

Ki látja el a sérülteket? „Nagyon-nagyon rosszak a körülmények. Kovászna megyében nincs olyan állatorvos, aki kifejezetten a madarakra szakosodott volna. Ha például a szárnyuk, lábuk törött, akkor az orvosok többsége itt automatikusan a végleges altatás mellett dönt” – vélekedett a Justice for Animals vezetője. Mint mondta,

Szeben megyében sikerült találni egy szakorvost, aki igazi „csodákat” is tesz a menthetetlennek tűnő madarakkal is, ezért Gyöngyvér közbenjárásával egészen a Kereszténysziget községben található Friends of Storks (Gólyák Barátai) nevű egyesülethez utaztatják a sérülteket, saját pénzből.

„Ez az egyik jó megoldás, mert ha súlyosabb problémáról van szó, sajnos a környéken nincs specializálódott állatorvos. Most van egy fiatal orvos, aki madarakra szakosodna, de ez egy hosszabb folyamat” – fűzte hozzá a témához Kelemen László. Ugyanakkor kihangsúlyozta: a különböző vizsgálatokat a sepsiszentgyörgyi K2 Kisállatkórház is elvállalja, abban az esetben, ha műtétre szorul a madár, viszont

csak az orvos dönthet a sorsáról.

„Azok a gólyák, amelyek hozzájuk kerültek és menthetők voltak, mi fogadtuk be. A megállapodás nem szűnt meg, az idén is több madár került onnan hozzánk, szoktak értesíteni” – világosított fel Kelemen László.

A Wotsch Gyöngyvér által mentett székelytamásfalvi gólya Fotó: Wotsch Gyöngyvér

Aki önszántából segít „Hordozom a gólyákat, folyamatosan. Tavaly busszal küldtük, a sofőrök elvitték, most már saját autóval megyünk. Ha én nem tudok kimenni a helyszínre, Nándor szokta elhozni hozzám a gólyákat, és én viszem tovább” – magyarázta Wotsch Gyöngyvér, aki iratcsomót is készít a mentett gólyákról fényképekkel, telefonszámokkal, helyszínmegjelöléssel ellátva mindegyik esetet. Mindezt azért teszi, hogy védett madarak lévén hivatalosan dokumentáljon mindent.

Idén tizenkétszer szállított sebesülteket Rétyről, Nagyborosnyóról, Barátosról, Torjáról, Székelytamásfalváról és Árkosról is.

„Nem kapok senkitől sem különösebb segítséget. Nyugdíjas vagyok, ezt önszántamból csinálom. Megismerkedtem ezzel a hölggyel, Miruna Grițuval (a Gólyák Barátai Egyesület elnöke – szerk. megj.), mondhatni, hogy jó a kapcsolat közöttünk, és minden gólyát átvesz.

Sajnos idén a két fióka pusztult el, azok még alig voltak tollasok, és a tamásfalvit el kellett altatni, mert három hétig kezelték, de nem tudott felállni, le volt bénulva mind a két lába”

– emlékezett vissza az idei történésekre. Tavaly 14 gólyán tudott segíteni, de több baglyot, galambot is mentett, valamint új gólyafészket is felszereltetett már saját költségen. „Ha az ember sérült madarat talál, jelezhet nekünk, viszont nem tudunk száz százalékban, azonnal reagálni, főleg úgy, hogy nagyon kevesen vagyunk. Mégis, ez az egyedüli esély, hogy egy ilyen szakszervezethez eljuttassuk őket” – összegzett Igyártó Nándor a mentések kapcsán.

A súlyosan megsebesült egyedeket Szeben megyéig szállítja Gyöngyvér Fotó: Wotsch Gyöngyvér

Szükség van az utánpótlásra Kelemen László úgy véli, egyre többen figyelnek oda a madarakra, és dicséretesnek tartja, hogy mások is felkarolták az ügyet.

Nekünk az lenne az öröm, ha lenne fiatalság, utánpótlás, mi már több évtizede foglalkozunk ezzel. Kell a fiatal gondolkodás, ambíció, mi több ezer gyerekkel foglalkoztunk az évek során. Reméljük, hogy valahol ez meg fog térülni”

– foglalt állást. Hozzátette: egyesületként gyakran ütköznek anyagi korlátokba, de a mozgásterük is véges, ha naponta tíz helyre riasztják, nem tudnak mindenhol ott lenni. Így tehát minden ilyen szervezetnek kapóra jön a támogatás, és a friss, fiatalos hozzáállás, hogy a mentési akciók ne álljanak le Háromszéken. Fontos, hogy amennyiben sérült, röpképtelen gólyát lát, hívjon segítséget. A Justice for Animals Egyesületet a 0747-931 377-es, a Rara Avis Egyesületet a 0722-313 371-es telefonszámon lehet elérni.