Az ajándékozással kiváltott öröm miatt szerveznek idén is karácsonyi adománygyűjtést

Az Erdélyi Magyar Szövetség mellett a MINTA ifjúsági szervezet és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is támogatja az egyesület akcióját – közölte a sajtótájékoztatón Kolcza István. Az EMNT és az EMSZ-tagok egyéni hozzájárulásaikkal segítik a kitűzött cél teljesítését.

Az idei adománygyűjtésről Kádár Imola, a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Egyesület elnöke beszélt az Erdélyi Magyar Szövetség székházában tartott sajtótájékoztatón, melyen Kolcza István, az EMSZ Kovászna megyei elnöke is jelen volt.

A kezdeményezők nem csak pénzt, hanem édességet, játékokat, meleg ruhákat, lábbelit, tartós élelmiszereket is elfogadnak, de hogy az ünnep kerek legyen, fenyőfával és díszekkel is szeretnék megörvendeztetni a családokat.

Az ajándékcsomagokat a gyerekek életkorához, neméhez igazítva állítják össze, de ha éppen olyasmire van szükségük a rászorulóknak, ami nincs a csomagban (például kisbabának tápszer, pelenka stb.), azzal is igyekeznek segítségükre lenni

– mondta Kádár Imola. Tavaly a bodoki pékségnek köszönhetően kenyeret is tudtak adományozni, a Diószegi pékség pedig kalácsot ajánlott fel az akcióhoz. Idén is szeretnének több céget szponzorként megszerezni ügyüknek.

A negyedik éve tartó program néhány családot visszatérő módon segít, de újabbak jelentkezését is várják, ők személyesen, facebookon vagy telefonon is felvehetik a kapcsolatot Kádár Imolával. „Nagy öröm és felemelő érzés számomra, ha megtisztelnek bizalmukkal, mert látom, hogy sokaknak nem könnyű elfogadni a segítséget” – fogalmazott a Mikó Imre Egyesület elnöke. A szervezők azonban maguk is kutatást végeznek: többek között a sepsiszentgyörgyi speciális iskola tanítóival, osztályfőnökeivel konzultálnak, hiszen ők ismerik tanítványaikat, tudják, kik azok, akik valóban rászorulnak az adományra. Azonban nemcsak megyeszékhelyi családokat segítenek, tavaly például