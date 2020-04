Az 57 koronavírus-fertőzöttből 24-en vannak kórházban Háromszéken

Pénz áll a házhoz

Végre igazán jól vagyok. Nem tudom, mi volt, ami az elmúlt napokban ledöntött a lábamról, de túl vagyok rajta, teljesen rendbe jöttem, úgy érzem. Így már másra is tudok figyelni. A történtek miatt nem is írtam arról, hogy már többet tudunk az olasz kormány által adott az anyagi támogatásokról is.