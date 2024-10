Az '56-os forradalomra emlékezik a világ magyarsága – ez várható a székelyföldi városokban

Az 1956-os forradalom hőseire emlékezik a világ magyarsága október 23-án, szerdán. A szabadságharc 68. évfordulóján Székelyföld-szerte is szónoklatokkal, koszorúzással és kulturális műsorokkal emlékeznek meg a harcban elesettekről.

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az események jelentős hatást gyakoroltak a nemzetközi közösségre, amely nagy lelkesedéssel fogadta a magyar forradalom eszméit és harcát a szabadságért. Most, 68 évvel később is világszerte megemlékeznek a magyarok az akkori eseményekről: Székelyföld-szerte is különböző programokkal tisztelegnek a harcokban elesettek előtt.

Csíkszeredában 17:30-tól a Kalász negyedi temető előtti ’56-os kopjafánál lesz koszorúzás, melyet fáklyás menet követ az 1956 térre. 18 órától köztéri ünnepség és koszorúzás kezdődik a Gloria Victis emlékműnél, melyen tiszteletét teszi Gulyás Gergely magyar országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A megemlékezés alkalmából 18 órától díszvilágítást kap a Mikó-vár, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Csíki Mozi és a Művészetek Háza.

Székelyudvarhelyen 18 órától az Udvarhely Néptáncműhely Ritka magyar. Kallós Zoltán emlékére című szabadelőadását tekinthetik meg az érdeklődők a Művelődési Ház nagytermében, majd 19 órától gyülekező lesz a Művelődési Háznál, ahonnan fáklyás felvonulás lesz az Üldözöttek és Áldozatok emlékművéig. Utóbbinál tartják az ünnepi megemlékezést.

Marosvásárhelyen az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére szervezett megemlékezés 18 órától kezdődik egy ökumenikus istentisztelettel, a Keresztelő Szent János Plébánia udvarán, majd 18 óra 50 perckor fáklyákkal vonulnak a megemlékezők a Vártemplom udvarára, ahol ünnepi beszédekkel, szavalattal és koszorúzással róják le tiszteletüket.

Sepsiszentgyörgyön 12 óra 30 perckor koszorúzással kezdődik az ünnepi megemlékezés a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának homlokzatán lévő Gloria Victis tábla előtt. 13 órakor Szalai Attila 1956-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál helyezik el a kegyelet virágait. 18 és 19 óra között ünnepi műsort tartanak az ‘56-os emlékparkban, ahol tiszteletét teszi Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője is. Ezt fáklyás felvonulás követi az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított emlékműhöz, ahol ugyancsak ünnepi műsorral tisztelegnek a hősök előtt.

Baróton 13 órai kezdettel a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán lévő mártíremlékmű és '56-os emléktábla, valamint a Petőfi Sándor (Híd) utcai 1956-os emlékmű szolgál majd helyszínéül a megemlékezésnek. 19 órától a Tortoma Önképzőkör keretében a művelődési ház Bodosi Dániel-termében bemutatják Kelemen Csongor Életem '56 árnyékában című könyvét.

Kézdivásárhelyen 13 órai kezdettel a református temető kopjafáinál lesz megemlékezés, majd 18 óra 30 perctől fáklyás felvonulást tartanak, melynek gyülekezője Gábor Áron szobránál lesz. Az ünnepi megemlékezés 19 órától kezdődik a Vigadó Művelődési Központban. Az ünnepség koszorúzással ér véget.

Kovásznán 17 órakor a központi parkban található '56-os emlékműnél kerül sor a megemlékezésre.

Filmvetítések is lesznek

Székelyudvarhelyen október 23-án 10 és 12 óra között a Művelődési Ház koncerttermében vetítik a Szabadság, szerelem című filmet diákok számára. A részvételi szándékot előzetes bejelentkezés során kell jelezni a 0266-218375-ös telefonszámon.

Sepsiszentgyörgyön ugyancsak 23-án 16 órától és 16:30-tól is vetítik a NINCS PARANCS! című magyar dokumentumfilmet a Művész Moziban. A helyek száma korlátozott, ezért a részvételről előzetes egyeztetés szükséges Lázár-Prezsmer Endrénél a 0742-769628-as telefonszámon. A filmvetítést követően pódiumbeszélgetésre kerül sor Nagy László történész vezetésével.

Ugyancsak Sepsiszentgyörgyön október 24-én és 25-én ingyenes filmvetítés lesz a Művész Moziban diákcsoportok számára, amelyre előzetesen Lázár-Prezsmer Endrénél lehet jelentkezni. Ekkor Goda Krisztina Szabadság, szerelem című magyar filmdrámáját, valamint Szilágyi Andor Mansfeld című magyar-kanadai filmdrámáját tekinthetik meg.