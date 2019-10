Autót rongált a medve

Gépkocsit rongált meg egy medve Bálványoson szerdára virradóan. A fürdőtelep Torja községhez tartozik, Daragus Attila polgármester lapunknak azt mondta, nem ez az első eset, hogy autókat „szednek szét” a medvék, előfordult, hogy egyetlen éjszaka alatt hat autót is összetörtek.

„Ha a csomagtartó üres, de korábban élelmet szállítottak, a medve akkor is megérzi a szagot, és addig karmolja, míg szétszedi a gépkocsit. Előfordult, hogy az oldalajtókat is felfeszítette, betörte az ablakot” – részletezte a polgármester. Rámutatott, a kárt csak teljes körű CASCO-biztosítással térítik meg, különben a tulajdonos marad a kárral.

Bálványoson egyébként mindennaposak a medvekárok, rendszeresen betörnek a nagyvadak a hétvégi házakba élelem után kutatva. „Már nem is tudjuk pontosan, hány medve jár be a fürdőtelepre, az biztos, hogy sok” – mondta Daragus Attila. A környezetvédelmi minisztériumhoz hiába fordulnak, az ügyvivő kormány nem ad engedélyeket kilövésre, elszállításra, de korábban is a környezetvédelmi minisztériumtól csak semmitmondó válaszleveleket kaptak.

A hétvégi házak tulajdonosai mostanra általában villanykerítéssel vették körül az ingatlanokat, így védekeznek a medvebetörések ellen, hiszen

a nagyvad ha bejut az udvarra, összetöri a nyílászárókat, behatol a házba, és ott a berendezést, a hűtőszekrényeket rongálja meg.

Daragus Attila elmondta, két hét múlva szervezik a disznótoros fesztivált, és sok vendégre számítanak, ezért kénytelenek lesznek óvintézkedéseket foganatosítani: villanypásztorral veszik körbe a parkolókat, hogy megvédjék a gépkocsikat. Daragus Attila felidézte, Bálványoson mindig voltak medvék, hiszen gyakorlatilag az erdő közepén vannak, de régebben óvatosabbak voltak a nagyvadak, a bocsokat távol tartották a településtől, most viszont bemennek a házba is, a gépkocsikat is széttörik.