Autonómia Marosvásárhelyen: egyelőre a helyi rendőrségnek

A marosvásárhelyi tanácsosok a múlt heti – szeptemberi soros – ülésükön elfogadták a helyi rendőrség átszervezéséről szóló határozatot. Városvezetői szinten

a helyi rendőrségért Portik Vilmos alpolgármester felel, aki az elmúlt hónapban többször járőrözött is a rendfenntartókkal,

hogy terepen is megismerje azokat a gondokat, megoldásra váró helyzeteket, amelyekkel gyakorta szembesülnek. Hosszas egyeztetés után született meg a helyi rendőrség átszervezéséről szóló határozat – kísérleti jelleggel. A most elfogadott változtatások eredményességét egy év múlva felülvizsgálják.

Autonómiát a helyi rendőrségnek

Portik Vilmos alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, a helyi rendőrség autonómiáját szerették volna növelni, ezért adtak önálló jogi személyiséget neki.

Eddig a városháza egyik igazgatóságaként működött, és ez nagyon sok mindenben akadályozta a mindennapi tevékenységüket.

Például ha szükségük volt egy számítógépre, akkor meg kellett várják, hogy a városháza beruházási osztályán összegyűjtsék – akár több hónap alatt – a hasonló igényeket és közbeszerzést szervezzenek, amelynek során megvásárolják az eszközöket. Vagy ha egy autó romlott el, akkor meg kellett várják, hogy a költségvetés-kiegészítéskor pénzt utaljanak a javításra. És ha a tizennégy járműből négy el van romlova, akkor ez a várakozás negatívan hat a mindennapi tevékenységre.

Az önálló jogi személyiséggel bíró helyi rendőrségnek jövőtől saját költségvetése lesz, és a működéshez szükséges eszközöket, javításokat önállóan meg tudja vásárolni, el tudja intézni.

A személyzet alkalmazása esetén ezután is szükségük lesz a városvezető vagy az értük felelős alpolgármester beleegyezésére.

Újra lesznek „szektoristák”

Az átszervezés nyomán lesznek olyan változások is, amelyeket a vásárhelyek is megtapasztalhatnak. Például január elsejétől több övezetre osztják a várost, és kineveznek helyi rendőröket, akik 12–12 órás váltásokban felelnek azért az övezetért. Ennek értelmében nekik pontosan tudniuk kell, hogy az ő övezetükben milyen gondok és hiányosságok vannak, gyakorlatilag

felelni fognak a közbiztonságért.

„Az egyik ismétlődő panasz, amelyet a helyi rendőrséggel szemben forgalmaznak meg a vásárhelyeik, az, hogy nincsenek jelen az utcákon. Ez részben azért is van, mert a járványhelyzet miatt több mint egy tucatnyi rendőr még mindig az országos rendőrséghez van rendelve. Marosvásárhelyen 150 alkalmazottja lehet a helyi rendőrségnek (lakosságlétszám szerint), jelenleg 140-en vannak, de

lesznek még alkalmazások, hogy összesen 148-an lehessenek, és hatékonyabban tudjanak az utcákon is dolgozni.”

Annak érdekében, hogy minél több helyen jelen tudjanak lenni, elektromos meghajtású közlekedési eszközöket is kapnak. Tervezik ugyanakkor, hogy a parkolás szabályozását újra a helyi rendőrökre bízzák, akik a díjak befizetését is ellenőrzik, de a szabálytalanul parkolókat is megbírságolják majd.

Legyenek fittek és udvariasak

Az elfogadott határozat olyan előírásokat is tartalmaz, amely a helyi rendőrök megjelenésére és viselkedésére vonatkozik. Ezek értelmében alkalmazáskor, de évente egyszer az érintettek meg kell felelniük egy fizikai erőnléti próbának is. Akik terepen dolgoznak, havonta 12 órát a városházához tartozó sportlétesítményekben kell majd eddzenek.

A másik, gyakran elhangzott panasz, hogy nem viselkednek udvariasan a rendfenntartók – mint Portik Vilmostól megtudtuk, tervezik, hogy testkamerákat vásárolnak, amelyeket be kell kapcsolniuk a helyi rendőröknek a munkájuk során. Ezeket a felvételeket megőrzik, és szükség esetén vissza lehet nézni majd. Az elöljáró ugyanakkor hangsúlyozta, a megszavazott változtatások célja, hogy hatékonyabb legyen a helyi rendőrök munkája.