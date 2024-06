Augusztus végén újra fesztiváltól lesz hangos a sepsiszentgyörgyi dohánygyár

A korábbinál szélesebb tömeget mozgatna meg az idei, augusztus 29–31. között tartandó Sepsi Tabakó Fesztivál. A szervezők, akik szerint a csapat is jelentősen erősödött, idén a 30–40-es korosztályt is bevonzanák a dohánygyárban tartott háromnapos fesztiválra. A mulatság zajához kritikusan viszonyuló környékbeli lakóknak már most jelezték a szervezők: igyekeznek körültekintően kialakítani a programot, de kétségkívül szükség lesz türelemre is.

Farkas Orsolya 2024. június 25., 15:302024. június 25., 15:30

Idén is három „műszakba” tömörülnek az események: az elsőben szakmai előadások, közönségtalálkozók, a másodikban a koncertek, a harmadikban az éjszakai bulik lesznek. A beharangozó sajtótájékoztatón Ambrus Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere visszaemlékezett, hogy az először 2022-ben szervezett Tabakóra a Vibe fesztiváltól kölcsönzött szervezőcsapattal, a marosvásárhelyi rendezvény mintájára összeállított programsorozattal készültek, mostanra azonban a saját, helyi csapat is fejlődött, saját lábra állt. Már megvannak az első fellépők A kínálat idén is színesen alakul: jön a Wellhello, Margaret Island, ByeAlex és a Slepp, AWS, Soulwave, Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint a román ajkú közönségnek is kedvezve a Carla’s Dreams. Erdei Anita főszervező ezzel kapcsolatban leszögezte,

ez még nem a végleges felhozatal, több névvel is előrukkolnak a nyár folyamán.

Idén kizárólag egy színpad lesz felállítva a zenei előadóknak, a kisebb, alternatív színpadon pedig a lemezlovasok fognak „uralkodni”.

A harmadik kiadást a szokásosnál korábban szeretnék népszerűsíteni Fotó: Tuchiluș Alex

Damian Diana, a fesztivál megvalósításában aktív szerepet vállaló Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatója szerint kiemelten figyeltek arra, hogy helyi szervezőcsapat álljon össze, ugyanakkor helyi értékeket fog tükrözni a sétány is, ahol a környékbeli kulturális intézmények képviseltethetik magukat. Az első, nappali „műszakban” a közönségtalálkozókra helyeznék a hangsúlyt, az elmúlt években ezek tűntek ugyanis a legnépszerűbbnek, de szakmai előadásokkal is készülnek a résztvevők számára, ezeken angol és román nyelvű tolmácsolást is biztosítják. Újdonság továbbá a Rádió GaGa Duma Duba mobilstúdiója, ahol a rádiós műsorvezetőket testközelből ismerhetik meg a hallgatók, de kipróbálhatják magukat a mikrofon mögött is, továbbá értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak az interaktív játékokon. korábban írtuk Ilyen volt a Duma Duba a NyárON Szeredán A NyárON Szereda fesztivál kiemelt programpontja volt a Rádió GaGa Duma Dubája. A helyszíni kitelepülés két napján több száz érdeklődő látogatta meg a mobilstúdió környékét, rapidrandizott a műsorvezetőkkel, szelfizett a fotófalnál. Ezekkel, és főként a szakmai, kulturális programokkal nemcsak a 14-25 év közöttieknek kedveznének, hanem a 30–40 év közötti fesztiválozók felé is nyitnának. Moderáltabb hangzavar Az alpolgármester elmondta, idén a szokásosnál hamarabb elkezdték a kommunikációt, egyrészt a közönség, másrészt a hatóságiak felé.

Igyekszünk, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzuk a szentgyörgyieknek abban a három napban. Viszont továbbra is kérjük a türelmüket és megértésüket, Tabakó Fesztivál ugyanis egy évben csak három nap van

– vélekedett Ambrus Fruzsina. A főszínpadi program ennek megfelelően legkésőbb éjjeli fél 2-ig fog tartani.

Idén is minőségi szórakozást nyújtanak Ambrus Fruzsina szerint Fotó: Tuchiluș Alex

Úgynevezett fájdalomdíjként már első alkalommal is felajánlottak ingyen bérleteket a dohánygyár környékén lakók számára, ezzel próbálva enyhíteni a kellemetlenséget. Az ingyen jegyek jól fogytak, hiszen első évben 200, tavaly már 800 ilyen bérlet kelt el. Ezeket idén is felajánlják a sepsiszentgyörgyieknek, viszont némileg szigorúbbak lesznek az odaítéléssel és a körzetek meghatározásával, Ambrus Fruzsina szerint ugyanis sokan jutottak hozzá úgy, hogy valójában nem az érintett zónába tartoztak, mások ezzel szemben jogosultak lettek volna, de kimaradtak. Az ingyen jegyekre jogosultakat a helyi rendőrség fogja értesíteni levélben, a rajta szereplő utasítások szerint lehet majd kiváltani a karszalagokat. Péntektől emelnek a jegyárakon Az Early Bird jegyek már most kaphatók az Eventim oldalán, de csak péntekig, 149 lejért. Ezt áremelkedés követi,

péntektől már 229 lejért lehet megvásárolni a bérletet, ekkortól lesz elérhető 329 lejért a VIP-bérlet.