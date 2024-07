Átszervezés a gyergyószentmiklósi városházán, újraszámolás a beruházásoknál

Az útkorszerűsítésekkel és tömbházfelújításokkal kapcsolatos beruházások folytatásához szükséges tervezeteket fogadtak el és a városháza személyzeti átszervezését is megszavazták – rendkívüli tanácsülést tartott a gyergyószentmiklósi képviselő-testület kedden.

Miután a múlt héten nem járult hozzá a testület, hogy napirendre vegyék ezt az előterjesztést, most lényegi hozzászólás nélkül elfogadták a polgármester által ismertetett átszervezési javaslatot.

most megszavazzák, ezt követően a szakiroda majd kijavítja a jelzett problémás szövegrészeket.

A Központi Fejlesztési Régió a múlt hét végén küldte ki számukra azt az átiratot, amely alapján most a kimutatások elkészültek. Amint Csergő Tibor hamarosan leköszönő polgármester elmondta, amiatt hogy a finanszírozó hatóság még nem végezte el a múlt év végén benyújtott elszámolások feldolgozását, a városháza számai nem egyeznek meg a Központi Fejlesztési Régió által számon tartott összegekkel, de ennek ellenére

július 4-ig be kell a most elfogadott határozatokat nyújtaniuk, hogy új finanszírozási szerződéseket lehessen majd kötni a projektekre, és be lehessen fejezni azokat.