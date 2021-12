Átadták Gál Sándor felújított szülőházát Csíkszentgyörgyön

A 11 méter széles és 16 méter hosszú, öt helységből álló épület sorsával kapcsolatban köszönetet mondott Daczó Katalin újságírónak, aki szívén viselte és dokumentálta a ház történetét. „Gál Sándora csak egy van a magyar történelemnek és ő a miénk, csíkszentgyörgyieké” – fűzte hozzá. Elhangzott az is, hogy

„Nagy ünnep községünk számára a mai nap. A legendás tábornok, a magyar forradalom vezéralakja, Székelyföld katonai parancsnoka személyisége által szellemi értéket is teremtett.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szolidaritás ereje mellett emelt szót. „A hagyományos építészet egyike azon értékeinknek, amit nem szabad feladnunk, lecserélnünk. A Fiság-mentén továbbra is az épített örökséget tartsuk számon” – mutatott rá.

Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja az erdélyi magyar kultúráról és az épített örökségről beszélt.

Számtalan pompás templom, kúria, kastély, udvarház vagy székely parasztház őrzi mindennek az emlékét. Ezek az épületek a szépség mércéjét is jelentik. A szakszerű munkának köszönhetően most régi fényében tud tündökölni Gál Sándor háza is

– emelte ki beszédében aláhúzva, mindig jelentős esemény, valahányszor egy történelmi kincset sikerül újjávarázsolni. A felszólalók sorát a tervező cég vezetője, Lőrincz Barna követte, aki szerint

attól lesz majd élő az épület, ha belakják és karbantartják azt a helyiek.