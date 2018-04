Átadás előtt víztisztító és derítőállomás

• Fotó: Baricz-Tamás Imola

A 2006-ban kezdődött beruházás része az új víztisztító állomás, több kilométernyi vízvezeték, illetve a szennyvízcsatorna-rendszer kialakítása, valamint egy teljesen új szennyvízkezelő derítőállomás megépítése. A 7-es kilométernél lévő új vízház üzemképesnek mondható, néhány apróságot kell még beszerelni. A most is működő régi vízházban – a gravitációt felhasználva – a Békény-patakának vizét felfogva homokágyon való átszűrést és vegyi tisztítást használtak, így engedték be a városi ivóvízrendszerbe a vezetékes vizet.

Az új technológiával működő víztisztító állomás homokkal, majd aktív szénnel, illetve ultrahanggal fogja tisztítani Gyergyószentmiklós, illetve egyes szomszédos települések vezetékes vizét.