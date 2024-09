Anyagilag is csúnyán ráfaraghat, aki nincs tisztában a gépjárművek eladásának folyamatával

Talán sokan nem is gondolnák, mennyi kellemetlenséggel járhat, ha valaki használt autóját ismeretlen személynek adja el, a megfelelő körültekintés hiányában. Olvasónk is beleesett ebbe a hibába: Facebook Marketplace-en hirdette meg autóját, sokan érdeklődtek is üzenetben. Mint mesélte, egy este válaszolt az egyik potenciális vevőnek, aki mondta, hogy meg is nézné, még akkor. Elmondása szerint