Antal: elmúlt évtizedekben Románia bűnözőket is exportált, akik most itthon folytatják a „tevékenységet”

Ki kell mondani, hogy az elmúlt években Románia bűnözőket is exportált Nyugatra – szögezte le hétfői online sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint akik külföldön koldulásból, bűnözésből, feketemunkából tartották fenn magukat, most hogy hazatértek, ugyanazt folytatják.

„Sepsiszentgyörgy egy békés, nyugodt város volt. Nem vagyunk hozzászokva a bűnözéshez, így felkapjuk a fejünket, ha erőszakos bűncselekményekről, betörésekről, rablásokról hallunk híreket.

Zéró toleranciát hirdetünk a bűnözés ellen!

– hangsúlyozta a polgármester. Mint elmondta, a szükségállapotban a helyi rendőrség átkerült a belügyminisztérium irányítása alá,

a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök egy részét pedig más településekre vezényelték át.

Amíg a helyi rendőrség az önkormányzat fennhatósága alá tartozott, kisebb-nagyobb problémákat tudtak kezelni, most erre nincs lehetőség, így a rendfenntartókra próbálnak nyomást gyakorolni, a polgármester azt kéri tőlük, hogy

fokozott fegyelemmel, operatívan lépjenek fel a törvényszegők, de a szabálysértők ellen is, tehát azok esetében is, akik nem tartják be a kijárási tilalmat.

Arra kéri a lakosságot, minden esetben értesítsék a hatóságokat. „Nem elég az észlelt törvénytelenségekről, szabálysértésekről beszámolni a Facebookon” – mondta az elöljáró. A polgármesteri hivatal korábban felhívást tett közzé, hogy a bűncselekmények esetén a 112-es szám hívása után, értesítsék a polgármesteri kabinet munkatársait is a 0267-311 243-as telefonszámon vagy az info@sepsi.ro e-mail címen.

Antal Árpád elmondta, az elmúlt napokban kevés használható bejelentés futott be hozzájuk, ezek inkább a kijárási tilalom megszegésére vonatkoztak. „Kevesebb a bejelentés, mint amire számítottam, remélem ez azért van, mert kevesebb a probléma” – mondta az elöljáró.