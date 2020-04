Antal Árpád utcára hívná a székelyeket Johannis kijelentései miatt – ha nem lenne koronavírus

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államfő azt üzente a román lakosságnak, hogy a magyarokból, a magyar nyelvből gúnyt lehet űzni. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtökön online sajtótájékoztatón kifejtette,

ha nem lenne a járványhelyzet, válaszként utcára szólítaná az embereket.

„Nem is lenne szükség felkérésre, maguktól is az utcára vonulnának, hiszen az államelnök nyilatkozata a magyarok és sok román körében is felháborodást váltott ki” – szögezte le a polgármester. Köszönetet mondott azoknak a románoknak, akik „felszisszentek” a nyilatkozattól és azoknak a véleményformálóknak, akik leírták, hogy

jogállamban elfogadhatatlan ez a szintű nacionalizmus és cinizmus.

„Legyen világos, ez az ország nem csak a románoké, bár az utóbbi időben, mintha gombnyomásra megváltozott volna a retorika, az államelnök, a miniszterelnökök, közszereplők úgy beszélnek, mintha csak románok élnének ebben az országban” – tette hozzá. Meglátása szerint Klaus Johannis nyilatkozata zárójelbe tette mindazt, amit elsősorban Szeben polgármestereként megvalósított.

Az államelnöknek valamilyen gesztust kell tennie, ha nem akarja, hogy mandátuma hátralevő részét megpecsételje ez a nyilatkozata.

A Románia és Magyarország közötti diplomáciai „cicaharcokat” diplomáciai szinten kell megoldani, az erdélyi magyarság nem lehet ezek járulékos áldozata – mondta Antal Árpád, megemlítve, hogy

Romániát zavarta, hogy Magyarország egészségügyi csomagot küldött Kisinyovba, vagy korlátozta a romániai vendégmunkások átutazását.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács legnagyobb tesztje lesz, hogyan lép fel az államfő esetében – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy Klaus Johannis erkölcsi felelőssége nagyobb, mint a büntetőjogi felelőssége, mert azt üzente a román lakosságnak, hogy a magyarokból, a magyar nyelvből gúnyt lehet űzni.

