Annyira részeg volt, hogy nem tudta megmondani a rendőröknek, honnan lopta az autót

A 18 éves fiút a járőrszolgálatot teljesítő rendőrök állították meg Székelyudvarhelyen a Bethlen utcában éjszaka, kevéssel háromnegyed kettő előtt. Mint a rendőrség közleményéből kiderül, a helybéli fiatal az igazoltatás során alkoholszagot árasztott, és a viselkedése is arra utalt, hogy erősen ittas állapotban ült a volán mögé. Ezért a hatóságiak alkoholszondával tesztelték, amely 0,96 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből.

Ráadásul, amikor az autó papírjai nyomán a jármű tulajdonosáról kérdezték, nem tudott válaszolni a feltett kérdésekre.

Végül beismerte, hogy a járművet ellopta, ám azt már nem tudta megmondani, honnan.

Rövid nyomozást követően a rendőröknek sikerült megtalálniuk az autó jogos tulajdonosát, egy 61 éves székelyudvarhelyi férfi személyében. Az illető megerősítette, hogy autóját ellopták, ám beismerte azt is, hogy nem volt nehéz, mivel az autót parkolás után nem zárta be, ráadásul a kulcsot is az önindítóban hagyta. A rendőrök visszaszolgáltatták járművet az idős férfinak. A fiatal férfi ügyében a nyomozás folytatódik.