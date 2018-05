Anger Zsolt rendezi a Főfőnököt Székelyudvarhelyen – csütörtökön lehet megnézni

Anger Zsolt • Fotó: Barabás Ákos

Sikeres volt, és hat évig műsoron volt, de maradt egy hiányérzet bennem, és sokszor foglalkoztatott, hogy ha még egyszer lenne rá módom, mit csinálnék másképp. Hát eljött az idő.” A szereposztást is a távolból végezte el, ugyancsak a fotók alapján, és később, az első olvasópróbán bebizonyosodott, hogy mindenkire illik az adott figura, minek következtében „a szöveg rögtön életre kelt”.

A bemutató előtti sajtótájékoztatón Anger Zsolt kitért arra, hogy Freddyvel úgymond egy nyelvet beszélnek, és ugyanazok a vágyaik is a színházcsinálással kapcsolatban. Beszélt arról is, hogy még soha nem szedte elő régi rendezését, de amikor szóba került az itteni közös munka lehetősége, a színészek fotóiból „valahogy kirajzolódott, hogy

„Én a filmekből, színpadról ismertem eddig, nem voltam vele közvetlen viszonyban, de folyamatosan hallgattam róla a regéket, amelyek meggyőztek. Freddy váltig állította, hogy nagyon jó volt vele dolgozni, és hogy ezt a többieknek is meg kell tapasztalniuk, ezért feltétlenül hívjuk el. Örvendek, hogy végül most jött létre az együttműködés, mert nagyon talál az egész évadhoz, szép lecsengést ad neki ez az előadás. Nem mellékesen

Helyi kezdeményezés eredményeként kezdődött el a Tomcsa Sándor Színház új darabjának színpadra állítása. Az ötletgazda a Jászai Mari-díjas vendégművésszel már korábban is együttműködő színész, Barabás Árpád „Freddy” volt, aki a gyergyói társulatnál Anger Zsolt két egymást követő évadbeli rendezésében is főszerepet játszott.

és hogy a legnagyobb probléma az, ha nem tudunk egymáshoz őszintén közeledni”. Anger Zsolt elismerte, hogy az előadás újrarendezését követelő hiányérzetet sikerült maradéktalanul kiiktatnia – egy pörkölthasonlattal élve „a só-bors mellé került bele csípős is, mert úgy az igazi. Ez főleg a két főszereplőnek, Barabás Árpádnak és a szabadúszó Kozma Attilának köszönhető, akik elképesztő energiákkal játszanak, és sikerült mindent elmondaniuk, amit erről a darabról én gondoltam valaha, sőt általuk új gondolataim is támadtak” – fogalmazott.

Anger Zsolt szerint épp annyira lehetetlen ez az előadás, mint Lars von Trier neve mellett a vígjáték. Fura darabról van szó, melynek egy színész a főszereplője, aki soha nem tud civilként viselkedni, a zseni és dilettáns közötti hajszálvékony mezsgyén egyensúlyoz, és arra használja kvalitásait, hogy becsapjon másokat. Egy óriási csalásról szól az egész sztori. Ennek megfelelően a főhős kalandjait is próbálták eltúlzottan – hol filmes vágásokkal, hol teátrálisan – megjeleníteni, „de higgyék el,

Ízig-vérig mai darab

Anger Zsolt saját csapatával szállt be a munkafolyamatba. „Erdős Jula díszlettervező a lehető legegyszerűbb teret hozta létre, színek is alig vannak. Úgy kell elképzelni, mintha egy fehér festővásznat adna, amelyet a színészekkel festhetek tele” – magyarázta. A szintén magyarországi Mettler Emese most debütál jelmeztervezőként, eredetileg ugyanis sminkes, csakhogy Fekete Kata, akivel Anger már majdnem húsz éve dolgozik együtt, beteget jelentett.

„Mivel magam is színész vagyok eredetileg, nálam fontos szempont, hogy a színész kényelmesen érezze magát. Ezért szeretek olyan alkotótársakat bevonni, akik maximálisan együttérzők. Mivel kortárs színházat próbálunk csinálni,

mostani ruhákba bújnak a karakterek, mégis kissé kifigurázzák a mai világot.

Érdekes játék, hogy miként járulhatnak hozzá a hétköznapi tárgyak, jelenségek ehhez a karikatúrához, amelynek elemei mindig valóságosak, és ebben benne is van a darab lényege: a valóságban is létező indulatoknak, szituációknak egy olyan mozaikja, amellyel a realitás egyszer csak szürreális komédiává változik.”

A jövő évadban is műsoron lesz



Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója végül arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyszínpadi előadást a bemutatón kívül még egyszer fogják játszani ebben az évadban, május 21-én, és átviszik a következő színházi időszakra, amelynek műsortervét most állítják össze. „Akár egy kapocselőadás is lehetne ez, hiszen a felnőtt- és diákbérletbe egyaránt beillik” – summázta.