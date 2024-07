Amikor kőeső pusztította a csíki tájakat

Egy francia tanár, bizonyos Joseph Cassiope az 1930-as években kiszámolta, hogy a meteorológiai jelenségek minden háromszázhetvenkét esztendőben ismétlődnek. Visszafele haladva az időben ez ugye 1652-re esne, ám abból az évből nem találtunk Székelyföldre vonatkoztatható időjárási adatot, így nem tudjuk megjósolni, milyen júliusra számíthatunk. De ha nem is éppen 1652-ből, a régi időkből bukkantunk olyan naplóbejegyzésekre, krónikarészletekre, amelyekből joggal okulhatunk.

1595. július 16-án ugyancsak jég tette tönkre a gabonát egész Erdélyben, 1667. július 20-án pedig akkora felhőszakadás zúdult Brassóra, hogy „a várfalakat is leszakadásig alámosta az áradat”, továbbá „sok gyermek megfulladt.” 1668-ban Marosvásárhely környékén

Arra is akad példa, igaz, fölöttébb kevés, hogy a kedvezőtlen időjárásnak örültek e vidék lakói. Így történt 1711. július 12-én, amikor „hatalmas vihar akadályozta meg a portyázó tatárokat abban, hogy megtámadják Brassó városát”. Jó pár évvel később, 1724-ben viszont a sepsiillyefalviakat biztosan nem boldogították a beköszönő „rettenetes melegek”, főleg azt követően nem, hogy

Hét évvel ezelőt is hatalmas eső zúdult Székelyudvarhelyre

1781. július 6-án „észlelték hazánkban a legnagyobb hőséget, a 34 fokot” – írja a krónikás, ami viszont átszámolva 42,5 Celsius-foknak felel meg. A mai Magyarország területén azóta sem mértek ennél melegebbet, „csak” 41,9 Celsius-fokot (2007. július 20-án Kishunhalason), a mai Románia területén viszont igen. Pedig az elmúlt év júliusa jó esélyt kínált az itteni rekorddöntögetésre is, miután világviszonylatban akkor számolták az eddigi legnagyobb havi átlagot, 16,96 Celsius-fokot! Állítólag 120 ezer éve, az Eemian óta nem volt ilyen meleg hónapunk…

Ugyanígy 1771-ben is gyakori áradások pusztították egész Erdélyt. Július 17-én Székelyudvarhelyen „kiváltképpen való nagy árvíz lett.”

Visszatérve a régi időjárási kuriózumok tallózásához, 1781. július 9-én Rozsnyón „tíz nap óta jégzivatarok váltakoztak. A tyúktojás nagyságú jég sok juhot vert agyon, a szénát elhordta a víz”. Négy évvel később, 1785. július 29-én „hatalmas jégdarabok 20 fiatal szarvasmarhát agyonvertek” Kolozsváron, még három év múlva pedig Szatmár megyében „a jégdarabok nagysága elérte a 4 fontot (2,24 kg), a legkisebbek is tyúktojás nagyságúak voltak”.

De nemcsak Háromszék, hanem az egész ország megsínylette az akkori „legszárazabb s forróbb” nyarat, amikor is „széna s gabona majd semmivé lett, nevezetesen a tavaszi vetés tsak gaz lett.”

Tragédia a Fehér–Nyikó mentén

Persze, akkoriban is köszöntöttek be néha szokatlanul hideg hónapok. Íme, egy Szatmár megyei tudósítás 1801-ből: „most tsaknem dérrel borzasztó idők... 17-dikén éjjel, ha a szél nem futt volna, bizonnyal dér lett volna virradatig. (...) A legközelebb tartott Károlyi vásárról jött szegény embereknek egy lova a hideg eső miatt az uton kidőlt a hámból és egy helyen a gólya fiak is el döglöttek...”

1832-ben „a Fogarasi-havasokban havazott, és a hótakaró napokon keresztül megmaradt. A Máramarosi-havasokban a júliusban lett hó megmaradt augusztus végéig.” Ám