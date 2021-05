Amikor az erdő adja a hozzávalót

Érdemes némi parmezán sajtot szórni a levesre tálalás után • Fotó: Fülöp Attila

„Mindig érdemes felhasználni a természetben fellelhető alapanyagokat, hiszen a vadon termő gombák és növények íze különlegesebb, intenzívebb, mint amit a boltokban árulnak. Sőt, a legtöbb esetben nem is találjuk meg az üzletekben a kívánt hozzávalót. Éppen ezért – a jó időt is kihasználva – most érdemes hátizsákot ragadni és egy kis túrázás közepette medvehagymát gyűjteni a közeli, elsősorban bükkfa erdőkben” – fogalmazott lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki maga is hasonlóan cselekedett. Elmondása szerint

különleges, fokhagyma illatú, ám ízben inkább a metélőhagymához hasonlító növényről van szó, amelynek a leveleit hasznosítjuk.

HIRDETÉS

Mindemellett a medvehagyma azért is jó alapanyag, mert számos jótékony hatása van: egyebek mellett csökkenti a vérnyomást és a koleszterinszintet, de görcsoldó, valamint emésztésjavítóként is alkalmazható.