Amikor a színművészet találkozik a képzőművészettel

• Fotó: Barabás Orsolya

Benedek Leventének negyven kollázsa van, de ezek közül még többel dolgozik, ezért azt sem tudja behatárolni, hogy mennyi időre van szükség egy elkészítéséhez. „Párhuzamosan több kollázzsal dolgozom, és nem tudom, hogy mikor kell abbahagyni, melyik az, amelyik be is van fejezve, hiszen folyamatosan foglalkozom velük. Nyilván, ha az ember két évig használ egy technikát, akkor különböző módon közelíti meg. Vannak előre nagyon megtervezett dolgok, de készülnek valamiféle automatizmus által is kollázsok. Menet közben is változik, aminek az elején nem volt értelme, később megtaláltam az értelmét, és megpróbáltam meglátni az összefüggéseket” – részletezte a kollázskészítés titkait Benedek Levente.

A grafikusművész azt is elárulta, hogy a workshop ötlete akkor fogalmazódott meg benne, amikor egy kiállításon több embertől is hallotta, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Lehetőséget teremt tehát arra, hogy bárki kipróbálja ezt a művészeti formát.

A kollázskészítő workshopra szerdán 12 és 15 óra között lehet még ellátogatni, és ellesni a technikai tudnivalókat a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központban található Karancsi Sándor kiállítóteremben.