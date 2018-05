Amikor a kockázat rendkívül alacsony a biztosított védettséggel szemben

Súlyos problémákhoz vezet a térségünkben is egyre inkább jelen lévő oltásellenesség, ugyanis amellett, hogy a be nem oltott gyerekek sokkal inkább ki vannak téve a fertőzésveszélynek, a körülöttük élőkre is kockázatot jelentenek – erről beszélt dr. Szilveszer Anikó gyermekgyógyász szakorvos a Flastrom egészségügyi ismeretterjesztő program múlt heti előadásán.