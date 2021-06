Aláírták az adásvételi szerződést: Sepsiszentgyörgyé a dohánygyár épülete

„Városunk egyik patinás műemlék épületének sorsa dőlt el! Aláírtam az egykori szemerjai dohánygyár megvásárlásáról szóló szerződést, ezennel új időszámítás kezdődik Sepsiszentgyörgy kulturális, turisztikai, gazdasági és ifjúsági életében egyaránt” – számolt be Facebook-oldalán Antal Árpád polgármester.

• Fotó: Vargyasi Levente

A városvezető és az egykor tulajdonos, a Galaxy Tobacco részvénytársaság vagyonát értékesítő felszámolóbiztos pénteken írták alá az adásvételi szerződést. Az ingatlanegyüttes és a 3,2 hektáros terület 4,9 millió euróért került a város tulajdonába, az összeget az egyezség értelmében négy részletben törleszti az önkormányzat.

Az épületegyüttes a város szívében nemcsak a lerombolástól menekül meg, hanem a jövőben a közösséget fogja szolgálni, oktatási, ifjúsági és kikapcsolódási lehetőségeket nyújtva a fiatalok számára, akik élettel töltik majd meg a teret – értékelte az adásvételt a polgármester.

HIRDETÉS

Antal Árpád tervei szerint

a közeljövőben nyílt napokat szerveznek, hogy a város lakossága, az egykor ott dolgozók is újra bejárhassák a patinás épületet, majd eldöntsék, mire használják az épületegyüttest.

Az már biztos, hogy a hatalmas épület egy részében tudományos játszóházat rendeznek be a Mosonmagyaróváron működő hasonló létesítmény mintájára. Az önkormányzat csak a területet és az épületeket vásárolta meg, a gyárban levő gépsorokat egy bukaresti cég vette meg több millió euróért. Új gépek is vannak, melyeket be lehet üzemelni, ezért a sepsiszentgyörgyiek abban bíznak, hogy a cég gyártásra használja majd ezeket. A városvezetés tárgyalásokat kezdeményez a gépek új tulajdonosával, abban bíznak, hogy a sepsiszentgyörgyi cigarettagyártás jó hírére alapozva meg tudják győzni, hogy a helyi ipari parkba telepítsen egy dohángyárat, ott helyezze működésbe a gépsorokat.