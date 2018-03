Akik egy évtizede dolgoznak együtt a térségük fejlesztéséért

A jelenlevők részletes beszámolót hallhattak a Bogát Önkormányzati Fejlesztési Társulás múlt évéről • Fotó: Gecse Noémi

Az idei esztendőről

Az idei év költségvetésére térve elhangzott, hogy

a fejlesztési társulás idén működési költségekre 190 ezer lejt szánna, a vidékfejlesztési projektek megvalósításához pedig 103 ezer lejt kellene biztosítaniuk az önkormányzatoknak ‒ ezt az értéket az érintettségeknek megfelelően osztották vissza a községekre.

A 2018-as terveikkel kapcsolatban többek között elhangzott, hogy a víz- és csatornahálózat kiépítését célzó pályázatukra a technikai tervek elkészítése és jóváhagyása, valamint a közbeszerzések lebonyolítása után a munkálat elindítását is tervezik. A csíkrákosi nyertes Leader-pályázatára már aláírták a finanszírozási szerződést, így a szükséges eljárások után még idén ki is viteleznék a buszmegálló létesítést. Madéfalva Leader-pályázatára még nem kötötték meg a finanszírozási szerződést, így az is a tervek közt van, ahogy az öltözőépítés elkezdése is. Szentmihály nyertes Leader-pályázata révén új tűzoltó-felszerelést vásárolnak majd a helyi tűzoltó egyesület számára, itt a szerződéskötéstől a kivitelezésig a teljes folyamat hátra van még. Csíkcsicsónak idén állítanak össze egy pályázati csomagot a Leader-program vidéki örökség alpontjára.