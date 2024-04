Aki retteg a magánytól, annak kitörési lehetőséget nyújt a cserkészet

Máig önállóságra és csapatmunkára tanít, szellemi és fizikai feltöltődést nyújt a fiatalság számára az ifjúságnevelő mozgalom, amely alapításának 110. évfordulóját ünnepli idén. A magyar cserkészet bő évszázados történetéről készült kötetet Sepsiszentgyörgyön is bemutatták a társszerzők és a Romániai Magyar Cserkészszövetség képviselői a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében.

A könyv aprólékos szerkesztés nyomán vált olvasmányossá, találni benne statisztikai adatokat, történelmi visszatekintést és cserkészekkel készített interjúkat is. Mint elhangzott:

a Magyar Cserkészszövetség jelenleg 15 ezer tagot számlál, köztük a tagszövetségek csapatait is Erdélyből, Felvidékről és Vajdaságból.

A veszprémi születésű Réti Gergely szerint kaland és egyben kihívás is volt a kötet létrehozása

Réti Gergely szerint a cserkészmozgalmat megalapító Bi-Pi (Lord Robert Baden-Powell of Gilwell) pedagógiai módszere már az 1900-as években rendkívül népszerű volt, ugyanis

ő ismerte fel azt, hogy a fiataloknak közösségre és olyan élményekre van szükségük, amelyekkel fizikailag és mentálisan is tudnak fejlődni.

csapatban való gondolkodásra és önállóságra is nevel egyszerre.

A cserkészet akkor életképes, hogyha azokhoz az értékekhez, amelyeket az alapítók megfogalmaztak, ma is tudunk alkalmazkodni”

Györgyjakab Timea-Rita a jövő kapcsán elmondta, szerinte jó irányban halad az erdélyi cserkészet is, az alapvető értékekhez való ragaszkodás pedig a Romániai Magyar Cserkészszövetséget is jellemzi. Jelenleg körülbelül 40 csapat működik Erdélyben stabilan, ez részben az egyházaknak is köszönhető, akik teret és támogatást biztosítanak erre. Az erdélyi magyar cserkészek jövőre ünneplik 35. évfordulójukat.