Aki mezőgazdasággal foglalkozik, az most az esőt várja

A nyárias ‒ forró, száraz ‒ időjárás ugyan hozzájárult a tavaszi munkálatok gyors előrehaladtához, viszont most már egyre nagyobb kárt okoz a kultúrákban. Elsősorban az őszi vetések sínylik meg az eső hiányát, de a nemrég vetett magok kikelését, a fű, tavaszgabonák és takarmánynövények fejlődést is akadályozza a csapadékmentes időjárás.

Megművelt parcellák Csíkszéken. Esőre várva • Fotó: Farkas Tamás

a tavaszbúza vetését már befejezték (1420 hektáron), ahogyan a zab is a földbe került (2630 hektáron) és a tavaszárpa is (3980 hektáron) ‒ tájékoztatott. Megjegyezte ugyanakkor, hogy adataik ellenére lehet pár kisebb termelő, aki ezt követően veti el kisebb parcelláin a gabonákat.

Arra is kitért az igazgató, hogy a száraz időjárás kedvezett ugyanakkor a munka előrehaladtának, hiszen április második hetétől már zavartalanul művelhették földjeiket a mezőgazdálkodók, a május elsejei eső is csak egy enyhe locsolásnak felelt meg.

‒ ismertette Török Jenő. A Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője hozzátette, ez a szárazság olyan meleggel párosult még Csíkszéken is, ami nem mondható tavaszinak, sokkal inkább a nyárinak felelt meg. A meleg mellé szél is társult, ami annyira kiszárította a talaj felső rétegét, ahová a magok kerülnek, hogy a nagy nedvességtartalmú föld ‒ ami miatt valamelyest késve indult a tavaszi munka ‒ mostanra már szárazzá vált.

Pityóka 7500 hektáron

Tovább csökken a pityókával beültetett területek mérete,

a tavalyi 8500 hektárhoz képest idén már csak 7500 hektárra számítanak a szakemberek.

A pityókaültetés is a végéhez közelít, az említett területméret 98 százalékába már elültették a gumókat. Ehhez képest idén nő a cukorrépával bevetett területméret, idén 135 hektáron termesztik majd ezt a kultúrát a mezőgazdálkodók ‒ míg Keresztúron csökkent, addig Alcsíkon növekedett az ezzel foglalkozó gazdák száma. Ennek vetését azért nem fejezték még be, mert a gazdák várták az esőt, hogy ne a teljesen száraz földbe kerüljenek a magok ‒ ugyanis ha nem tudnak a talajból nedvességet felszívni a magok, nem kelnek ki, és szükségessé válhat az újravetés.

Szemeskukoricából 2850 hektárra számítanak, amelynek 90 százalékát már megművelték, míg a silókukorica vetéséhez rendszerint május elején fognak hozzá a gazdák. A zöldségek 80 százalékát is elültették, elvetették, csak a későbbi fajták palántálása van hátra ‒ részletezte Török Jenő.

Egyre nagyobb lehet a kár

Azt is megtudtuk az intézményvezetőtől, hogy habár az őszi búzák jól teleltek, mostanra egyre inkább megsínylik a szárazságot. Tizenöt nappal korábban még csak jót mondott volna a szakember, most azonban elszomorítóbb a helyzet,

a gabonák szenvednek a szárazságtól.

A tavaszgabonák is megérezték az eső hiányát, több parcellában is egyenetlen a kelés a csapadékmentes időjárás miatt, emellett pedig a fű és takarmánynövények növekedése is megállt ‒ szóval most már nagyon nagy szükség lenne az esőre ‒ számolt be Török Jenő.

Marad a meleg, száraz idő



A szentegyházi meteorológiai állomás közösségi oldalán közzétett előrejelzés szerint nem valószínű, hogy a kellemes nyári időnek egyhamar vége szakad, hiszen az elkövetkező tíz napban kevés az esély a csapadékra. „Ennek a hosszú »jó időnek« az oka egy eléggé tartós és kiterjedt blokkoló anticiklon volt, amely tőlünk keletre fészkelte be magát, hatására igen meleg és száraz légtömegek jutottak térségünkbe. Frissülést a hegyek által kiváltott orográfiai zivatarok és záporok hoznának, de sajnos ezeknek is az igen alacsony páratartalom képez akadályt.”