Aki lemaradt a sarki fény lefotózásáról, de odavan a csillagászatért, az semmiképp se hagyja ki ezt az eseményt

A háromszéki megyeszékhelyen több csillagászat iránt érdeklődő személy is van, a kemény magot 10-15-en alkotják, akik a szükséges felszerelés beszerzésére is áldoztak. Ők összejárnak, közös táborban is részt vesznek és néha a laikusokkal is megosztják, milyen csodákat látnak az égen.

A szombati esemény után legközelebb valószínűleg a Perszeidák hullócsillagjainak megfigyelése lesz a következő ilyen alkalom, erre a szabadtéri eseményre – kedvező idő esetén – általában 100-nál is többen szoktak kilátogatni.