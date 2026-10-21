Akadozhat a vízszolgáltatás Gyergyószentmiklóson

Csütörtökön 8 és 13 óra között akadozhat az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több pontján – tájékoztatott a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

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A közlemény szerint nyomásingadozásra és időszakos vízszünetre lehet számítani a Miron Cristea utcában és a Salamon Ernő Gimnázium környékén, valamint a Gyilkostó sugárút körforgalom és örmény templom közötti szakaszán.