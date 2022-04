Ajánlatosabb az egységes mezőgazdasági kérelmek benyújtása után igényelni a gázolajár-támogatást

Április végéig fogadja az első negyedévre vonatkozó gázolajár-támogatási kérelmeket az APIA, de az ezzel kapcsolatos ellenőrzéseket csak az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmek benyújtása után tudják elvégezni, ezért ajánlatosabb, ha várnak még a gázolajár-támogatás igénylésével az érintett gazdák. Természetesen fogadják már most is a kérelmeket – tapasztalataik szerint a nagyobb mezőgazdasági vállalkozások ezt be is fogják nyújtani ebben a hónapban, hiszen azoknak nagyok az üzemanyagköltségei –, a kivárás azonban bonyodalommentessé teheti a folyamatot – tudtuk meg a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársától.

Váncsa Rozália elmondta, a gázolajár-támogatással kapcsolatos ellenőrzéseket csak azt követően tudják elvégezni, hogy a gazdák benyújtották az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmeket.